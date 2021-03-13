١٥٠٠ مستفيدة في معسكر التصميم الداخلي نفذته كلية التصاميم بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

أقامت كلية التصاميم بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالتعاون مع لجنة التنمية بالحزام الذهبي برنامج “معسكر التصميم الداخلي” في موسمه الثاني والذي استمر لـخمسة أيام .

من جانبها ذكرت د.مي شكري عميدة كلية التصاميم بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل أن البرنامج يهدف إلى زيادة وعي المجتمع في هذا المجال، بحضور تجاوز ١٥٠٠ مستفيدة لكل يوم وتميّز المعسكر بتسجيل مستفيدات من مختلف مناطق المملكة، وتوسّعَ ليشمل دول الخليج وعددًا من الدول العربية، وتنوّعت مؤهلاتهم العلمية بين المتخصصات في التصميم الداخلي وغير المتخصصات، بالإضافة إلى بعض طالبات التصميم الداخلي .

وأشارت العميدة بفخرها في كلية التصاميم كونها أحد المنفذين لبرنامج من البرامج المجتمعية التابعة للجنة التنمية بالحزام الذهبي، حيث قُدم من خلاله خمسة لقاءات حول التصميم الداخلي بإعداد كوكبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في ذات المجال .. وما يزيدها فخراً هو تقديمها لأكبر شريحة ممكنة، وتسأل المولى عز وجل أن يحقق النفع والفائدة المرجوة منها، كما شكرت القائمين على اللجنة لإتاحة الفرصة لهذا التعاون والشكر موصول لكل من كان سبب بعد الله في نجاح المعسكر.

فيما ذكر المدير التنفيذي للجنة التنمية بالحزام أحمد القحطاني إنه لا يخفى على أحد ما تقدمه لجـان التنمية الاجتماعية من دور فعّال داخل الأحياء من خلال تنفيذ برامج ومبادرات وشراكة مجتمعية، وتعدّ هذه الشراكة مع الجامعة إحدى الشراكات المميزة والتي حققت صدى كبيـر بحمد الله، ووجّه شُكره إلـى عميدة كلية التصاميم د. ميّ شكري، وإلى د. وعـد الشدّي التي قدمت الكثير لإنجاح هذا المعسكر.

وقالت رئيسة قسم التصميم الداخلي د.ديمة الصالح: أن خدمة المجتمع تعد من المهام الرئيسية الثلاث التي يعمل قسم التصميم الداخلي على تحقيقها ..وبادر معسكر التصميم الداخلي الناجح في محتواه بطرحه خدمه مجتمعية رائدة ومتميزة.. مبارك للقسم هذه الكوكبة على حرصها في خدمة المجتمع والجامعة. وقالت مديرة وحدة خدمة المجتمع في كلية التصاميم م.سارة الغامدي: إن هذا الإقبال الملفت على معسكر التصميم في موسمه الثاني هو أكبر دليل على تطلع المجتمع لمثل هذه المبادرات النوعية. وتشكر د.وعد الشدي وفريق العمل من كوادر كلية التصاميم على هذا المجهود المتميز والشكر موصول للجنة التنمية الاجتماعية في الحزام الذهبي الجدير بالذكر، أن لجنة التنمية الاجتماعية بالحزام الذهبي تأسست منذ ١٧ عـام، وتهدف إلى زيادة وعي المجتمع في شتى المجالات، وتنمية الطاقات من جميع الأعمار وبناء القيادات داخل المجتمع.