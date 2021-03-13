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أمانة الشرقية تفعل خطة الطوارئ في أعمال النظافة العامة بمشاركة 700 معدة وآلية و3500 عامل لإزالة ما خلفته تقلبات الأحوال الجوية

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أمانة الشرقية تفعل خطة الطوارئ في أعمال النظافة العامة بمشاركة 700 معدة وآلية و3500 عامل لإزالة ما خلفته تقلبات الأحوال الجوية

أمانة الشرقية تفعل خطة الطوارئ في أعمال النظافة العامة بمشاركة 700 معدة وآلية و3500 عامل لإزالة ما خلفته تقلبات الأحوال الجوية
http://almnatiq.net/?p=960653

نظرا لتقلبات الأحوال الجوية التي سادت المنطقة الشرقية أمس الجمعة، وجه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، كافة الإدارات والبلديات بإعادة جدولة جميع أعمال عمال الكنس لحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم، كما أكد معاليه على كافة هذه الإدارات والبلديات على جاهزية فرق الطوارئ وسرعة الاستجابة والتفاعل السريع والفوري مع كافة البلاغات على مدار الساعة والتعامل معها، وبناء على ما خلفته الحالة الجوية من أتربة وغبار ورياح، بدأت أمانة المنطقة الشرقية بتفعيل خطة الطوارئ في أعمال النظافة للتعامل مع الحالة الجوية في سبيل المحافظة على السلامة المهنية للعمالة جراء هذه الظروف مع الالتزام بمهامها في الحفاظ على النظافة العامة من خلال استخدام المعدات والاليات الخاصة بأعمال النظافة ورفع الأتربة المتراكمة في الطرق والساحات العامة واستخدام المكانس الآلية في الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء مع إيجاد فرق طوارئ للرصد والمتابعة الميدانية لكافة هذه الأعمال، بالإضافة الى فرق أعمال الالتقاط إذا تطلب الأمر، ومع انحسار هذه الأحوال الجوية فعلت الأمانة خطة الطوارئ لتنفيذ هذه الأعمال مع دعم البلديات التي قد تحتاج الى دعم سواء بالمعدات أو الآليات أو العمالة، والتي تأثرت بهذه الرياح والأتربة.

حيث شارك أكثر من 3500 عامل نظافة و700 معدة وآلية تنوعت ما بين معدات ضواغط ومكانس آلية وعربات كبيرة، ومعدات شفط لنقل النفايات والأتربة وعربات شيول، حيث بدأت الأعمال بمعالجة ما خلفته الرياح من تساقط لبعض الأشجار وإزالة الأتربة عن الطرق وغسيل الأرصفة والحاويات وإزالة المتناثر فيها نتيجة تساقطها وتلفها، وغيرها من اعمال نظافة.

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