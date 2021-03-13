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تعليم الشرقية يختتم ورش عمل تحليل وتطوير نتائج الاختبارات العالمية

تعليم الشرقية يختتم ورش عمل تحليل وتطوير نتائج الاختبارات العالمية
http://almnatiq.net/?p=960660
المناطق_ فتحية عبدالله

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ورش عمل “تحليل  نتائج الاختبارات المحاكية لاختبار بيرلس ،بحضور مدير التعليم الدكتور غازي العتيبي ومساعده للشئون التعليمية فاطمة الفهيد أول أمس الخميس .

وقال مدير إدارة الاعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم  الشرقية ،سعيد الباحص ، أن ورش العمل نُفذت على مستوى  الشؤون التعليمية بقطاعيها بنين وبنات ومتمثلة بإدارتي الإشراف التربوي والتقويم والقبول بغرض التحليل العلمي وتفعيل الخطط العلاجية لتحسين النتائج وتطوير الفهم القرائي .

وأضاف أن ورش العمل شارك بها كافة مكاتب التعليم في المنطقة  بحضور القيادات التعليمية ،مشيراً إلى أنها تأتي ضمن الجهود النوعية والتكاملية التي تبذلها الإدارة لدعم مكاتب التعليم والمدارس في تنفيذ الخطط العلاجية لمهارات الفهم القرائي وتحسين مستوى النتائج . 

المهارات الأولى لدى الطلاب وتحسين ونتائج المدارس وأوضح، أن إدارتا الإشراف و التقويم والقبول استعرضت النتائج الاختبارات المحاكيه على مستوى المنطقه ،ثم تناولت أسس بنائها ومقومات نجاحها ،في حلقة نقاش فاعلة مع القيادات بمكاتب التعليم ومن ثم استعراض نتائج مدارس العينة وضوابط رفع الملفات الإلكترونية  كما ناقشت إدارة الإشراف التربوي   الأدوار والمسؤوليات المطلوبة على كافة المستويات لتحسين المهارات الاختبارية PIRLS

وتضمنت الورشة جلسات فردية لمناقشة نتائج كل مكتب تعليم.

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