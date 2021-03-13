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تتويج أبطال المبارزة تحت 20 عاماً في الخبر
http://almnatiq.net/?p=960673
المناطق_واس

توج نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، عامر المبيض الفائزين في منافسات بطولة المملكة للمبارزة تحت 20 عاماً (الجولة الذهبية) للأسلحة الثلاثة (سايبر، فويل، ابيه) التي اختتمت اليوم في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الراكة بالخبر ، بحضور المدير التنفيذي للاتحاد عبدالله السنيد.
وانتزع حسين الطويل الميدالية الذهبية في سلاح الابيه، وحل نواف الخالدي ثانياً، واحمد الفيحاني ثالثاً، وعبدالله البنعلي في المركز الثالث مكرر.
وحقق على البحراني ذهبية سلاح السايبر، وحل عبدالله المنسف ثانياً، وجاسر البكر ثالثاً، وعبدالرحمن الزهراني في المركز الثالث مكرر.
وفاز ابراهيم الهديب بذهبية سلاح الفويل، وحل محسن الشطي ثانياً، ومحمد الدخيل ثالثاً، فيما جاء مشعل الرشيد في المركز الثالث مكرر.

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