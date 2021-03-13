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أمانة الحدود الشمالية تكثف أعمال النظافة بسبب موجة الغبار التي اجتاحت المنطقة

أمانة الحدود الشمالية تكثف أعمال النظافة بسبب موجة الغبار التي اجتاحت المنطقة
http://almnatiq.net/?p=960684
المناطق_واس

كثفت أمانة منطقة الحدود الشمالية اليوم أعمال النظافة في أحياء مدينة ومتنزهات عرعر، وذلك بعد موجة الغبار التي ضربت المنطقة أمس.
وجهزت الأمانة عددا كبيرا من عمال النظافة والمعدات والآليات الخاصة بالنظافة وعمل خطة النظافة العامة من عمليات الكنس الآلـي واليدوي ومعالجة ماخلّفته الحالة الجوية من أتربة وغبار، مع اتخاذ جميع التدابير التي تضمن عدم تعرضهم لأضرار صحية.
وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين ضرورة الحفاظ على النظافة من خلال التقيد برمي المخلفات في أماكنها الصحيحة.

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