احدث الأخبار

السعودية: إيران أثبتت أنها غير جديرة بالثقة ولا بد من توسيع الاتفاق النووي
أبرز المواد
 أيادٍ سعودية تشرف على الأعمال الميدانية في المسجد الحرام
أبرز المواد
 أمانة عسير: إغلاق مقهى وضبط ٣٠ مخالفةً في ٩٧ جولةً رقابية للإجراءات الاحترازية خلال يوم الجمعة
أبرز المواد
 أمانة الحدود الشمالية تكثف أعمال النظافة بسبب موجة الغبار التي اجتاحت المنطقة
أبرز المواد
 وزير الطاقة: تعريفة استهلاك الكهرباء في نشاط الحوسبة السحابية تُسهم في تعزيز مكانة المملكة كإحدى أكثر الدول امتلاكاً لمقومات الاقتصاد المعرفي والرقمي
أبرز المواد
 تتويج أبطال المبارزة تحت 20 عاماً في الخبر
أبرز المواد
 جامعة جدة تطلق مبادرة رفع الكفاءة الوطنية في الأمن السيبراني
أبرز المواد
 الصحة: تسجيل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 7 وفيات
أبرز المواد
 تعليم الشرقية يختتم ورش عمل تحليل وتطوير نتائج الاختبارات العالمية
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تفعل خطة الطوارئ في أعمال النظافة العامة بمشاركة 700 معدة وآلية و3500 عامل لإزالة ما خلفته تقلبات الأحوال الجوية
أبرز المواد
 ١٥٠٠ مستفيدة في معسكر التصميم الداخلي نفذته كلية التصاميم بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
أبرز المواد
 استقالة وزير الصحة الأردني.. وفاة 6 مرضى كورونا بنقص الأوكسجين
منوعات
السعودية: إيران أثبتت أنها غير جديرة بالثقة ولا بد من توسيع الاتفاق النووي

السعودية: إيران أثبتت أنها غير جديرة بالثقة ولا بد من توسيع الاتفاق النووي

أبرز المواد
أيادٍ سعودية تشرف على الأعمال الميدانية في المسجد الحرام

أيادٍ سعودية تشرف على الأعمال الميدانية في المسجد الحرام

أبرز المواد
أمانة عسير: إغلاق مقهى وضبط ٣٠ مخالفةً في ٩٧ جولةً رقابية للإجراءات الاحترازية خلال يوم الجمعة

أمانة عسير: إغلاق مقهى وضبط ٣٠ مخالفةً في ٩٧ جولةً رقابية للإجراءات الاحترازية خلال يوم الجمعة

أبرز المواد
أمانة الحدود الشمالية تكثف أعمال النظافة بسبب موجة الغبار التي اجتاحت المنطقة

أمانة الحدود الشمالية تكثف أعمال النظافة بسبب موجة الغبار التي اجتاحت المنطقة

أبرز المواد

السعودية: إيران أثبتت أنها غير جديرة بالثقة ولا بد من توسيع الاتفاق النووي

السعودية: إيران أثبتت أنها غير جديرة بالثقة ولا بد من توسيع الاتفاق النووي
http://almnatiq.net/?p=960693
المناطق_وكالات

أعرب مندوب السعودية لدى مؤسسات الأمم المتحدة في فيينا، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان آل سعود، عن قناعة المملكة بضرورة توسيع الاتفاق النووي مع إيران.

وأشار الأمير عبدالله في حوار مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية أمس الجمعة إلى أن السعودية دعمت بحذر الاتفاق المبرم بين طهران ومجموعة 5+1 عام 2015 وتجد فيه كثيرا من العيوب.

وتابع: “نحن مقتنعون بضرورة التوصل إلى اتفاق شامل جديد يشمل اللاعبين الإقليميين ويتناول برنامج إيران الصاروخي الباليستي وتمويل الإرهاب، وهذه الأمور في غاية الأهمية”.

وأوضح الأمير أن السعودية تسعى إلى شيء سيمنع إيران من الاستمرار في تطوير برنامجها الصاروخي الباليستي وتمويل الميليشيات المسلحة والقوات العميلة لها في المنطقة، مع وقف أنشطتها الإقليمية.

واتهم الدبلوماسي السعودي مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى بابتزاز مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال التهديدات بالتخلي عن التزامات طهران بموجب الاتفاق النووي.

وأعرب المسؤول عن أمل السعودية في أن يكون هناك الدعم الكافي داخل الكونغرس الأمريكي لضمان أن تكون أي مفاوضات جديدة مع إيران أوسع مما كان سابقا، وقال: “يتعين على المجتمع الدولي برمته أخذ هذه المسألة على محمل الجد. بطبيعة الحال لدينا مخاطر أكبر في المنطقة لكن إيران أثبتت أنها غير جديدة بالثقة”.

وشدد على أن حكومة طهران استخدمت المكاسب المالية التي حققتها بفضل الاتفاق النووي لـ”تأجيج الاضطرابات في المنطقة” بدلا عن تخصيصها لرخاء الشعب الإيراني.

وتابع: “هذه الأمور مقلقة للغاية وتمهد الطريق لامتلاكها أسلحة نووية، ويجب علينا أن نتوقف هنا ونتساءل: إلى متى سنستمر في إعطاء إيران منفعة الشك؟”.

روابط ذات صلة

أيادٍ سعودية تشرف على الأعمال الميدانية في المسجد الحرام

أيادٍ سعودية تشرف على الأعمال الميدانية في المسجد الحرام
أمانة عسير: إغلاق مقهى وضبط ٣٠ مخالفةً في ٩٧ جولةً رقابية للإجراءات الاحترازية خلال يوم الجمعة

أمانة عسير: إغلاق مقهى وضبط ٣٠ مخالفةً في ٩٧ جولةً رقابية للإجراءات الاحترازية خلال يوم الجمعة
أمانة الحدود الشمالية تكثف أعمال النظافة بسبب موجة الغبار التي اجتاحت المنطقة

أمانة الحدود الشمالية تكثف أعمال النظافة بسبب موجة الغبار التي اجتاحت المنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*