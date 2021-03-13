«الاتصالات السعودية» تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

أعلنت شركة الإتصالات السعودية عن توفر (7) وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في عدة تخصصات (إدارية / تقنية / هندسية) للعمل بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظــائف المتاحة كالتالي:
1- أخصائي أول عمليات البنية التحتية.
(Senior Infrastructure Operation Specialist)
– درجة البكالوريوس فما فوق؛ في تخصصات: علوم الحاسب ، تقنية معلومات ، هندسة اتصالات.
– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة في مجال الخدمة الفنية والصيانة في قطاع التكنولوجيا / الاتصالات.
– مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.
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2- مهندس أول تصميم البنية التحتية.
(Senior Infrastructure Design Engineer)
– درجة البكالوريوس فما فوق؛ في تخصصات: تقنية هندسية أو تخصصات تقنية / هندسية ذات صلة.
– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة في مجال تصميم الدوائر / النظام / البنية التحتية / التطبيقات.
– مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.
* للتقديم: ( اضغط هنــا ).
3- أخصائي تسويق.
(Marketing Specialist)
– درجة البكالوريوس في تخصصات: إدارة الأعمال، التسويق، العلاقات العامة، أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن (4) سنوات من الخبرة في مجال التسويق أو أبحاث السوق أو التسويق الرقمي أو الإعلان أو العلاقات العامة أو مجالات التسويق الأخرى.
– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
– مسؤول عن تقديم خدمات اتصال وشؤون إعلامية للشركة والإشراف على تجميع ومقارنة بيانات متطلبات السوق والعميل ، والمساعدة في تصميم مختلف مبادرات التسويق.
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4- مدير قسم تخطيط الحسابات والأداء.
(Managed Accounts Planning)
– درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة أعمال ، تقنية معلومات ، تسويق) أو ما يعادلها.
– خبرة (5) سنوات كحد أدنى في إدارة الأداء وإدارة البيانات.
– مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.
– مسؤول عن دعم مديري الحسابات والمبيعات في قسم المبيعات وتطوير تقارير الأداء ، وتحديد منهجيات التتبع.
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5- مدير قسم الرقابة المالية.
(Financial Control Section Manager)
– درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة اعمال، اقتصاد، مالية) أو ما يعادلها.
– خبرة (5) سنوات كحد أدنى في الرقابة المالية وعمليات المحاسبة.
– مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية
– مسؤول عن إدارة ودعم جميع العمليات المتعلقة بالمحاسبة التشغيلية ، وضمان إكمال الفواتير والتحصيلات والمدفوعات بدقة وفي الوقت المناسب.
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6- أخصائي تطوير أعمال.
(Business Development Specialist)
– درجة البكالوريوس فما فوق؛ في تخصصات: ادارة اعمال، موارد بشرية أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن (4) سنوات من الخبرة في الموارد البشرية والتطوير التنظيمي ويفضل أن يكون في قطاع التكنولوجيا / الاتصالات.
– مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.
– مسؤول عن إدارة العمليات اليومية وانشطة تخطيط وتطوير الموارد البشرية والإشراف على مطابقة البيانات الأساسية للموارد البشرية وإدارة المهام الروتينية.
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7- مدير قسم القياس والبحوث CEX.
(CEX Measurement & Research Manager)
– درجة البكالوريوس فما فوق؛ في تخصصات: ادارة اعمال، تكنولوجيا معلومات ، تسويق أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن (8) سنوات من الخبرة في الأداء وإدارة البيانات وأتمتة مؤشرات الأداء الرئيسية.
– مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.
– مسؤول عن مراجعة وتحليل أنشطة تجارب العملاء الحالية ومؤشرات الأداء الرئيسية وتصميم أدوات جمع البيانات.
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