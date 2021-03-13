تُوج نادي جدة لذوي الإعاقة ببطولة المملكة المفتوحة لألعاب القوى لجميع الإعاقات التي اختتمت اليوم في جدة وأقيمت منافساتها على مدار ٣ أيام على مضمار الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .
وحقق نادي جدة كأس البطولة بحصوله على المركز الأول في الترتيب العام برصيد 26 ميدالية ” ١٧ ذهب ، ٦ فضة، ٣ برونز” .
وتوج المشرف على البطولة المدير الإداري للجنة البارالمبية رشيد البداح الفائزين بمختلف المسابقات في اليوم الأخير وكذلك نادي جدة بكأس البطولة عقب الختام .
نادي جدة يُتوج بكأس بطولة المملكة المفتوحة لألعاب القوى لجميع الإعاقات
تُوج نادي جدة لذوي الإعاقة ببطولة المملكة المفتوحة لألعاب القوى لجميع الإعاقات التي اختتمت اليوم في جدة وأقيمت منافساتها على مدار ٣ أيام على مضمار الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .
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