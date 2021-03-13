نادي جدة يُتوج بكأس بطولة المملكة المفتوحة لألعاب القوى لجميع الإعاقات

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تُوج نادي جدة لذوي الإعاقة ببطولة المملكة المفتوحة لألعاب القوى لجميع الإعاقات التي اختتمت اليوم في جدة وأقيمت منافساتها على مدار ٣ أيام على مضمار الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .

وحقق نادي جدة كأس البطولة بحصوله على المركز الأول في الترتيب العام برصيد 26 ميدالية ” ١٧ ذهب ، ٦ فضة، ٣ برونز” .

وتوج المشرف على البطولة المدير الإداري للجنة البارالمبية رشيد البداح الفائزين بمختلف المسابقات في اليوم الأخير وكذلك نادي جدة بكأس البطولة عقب الختام .