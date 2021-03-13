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نادي جدة يُتوج بكأس بطولة المملكة المفتوحة لألعاب القوى لجميع الإعاقات

نادي جدة يُتوج بكأس بطولة المملكة المفتوحة لألعاب القوى لجميع الإعاقات
http://almnatiq.net/?p=960706
المناطق_واس

تُوج نادي جدة لذوي الإعاقة ببطولة المملكة المفتوحة لألعاب القوى لجميع الإعاقات التي اختتمت اليوم في جدة وأقيمت منافساتها على مدار ٣ أيام على مضمار الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .
وحقق نادي جدة كأس البطولة بحصوله على المركز الأول في الترتيب العام برصيد 26 ميدالية ” ١٧ ذهب ، ٦ فضة، ٣ برونز” .
وتوج المشرف على البطولة المدير الإداري للجنة البارالمبية رشيد البداح الفائزين بمختلف المسابقات في اليوم الأخير وكذلك نادي جدة بكأس البطولة عقب الختام .

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