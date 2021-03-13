تطعيم 501 من مستفيدي الرعاية الصحية المنزلية بحفر الباطن

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نفذت صحة حفر الباطن في الأسبوع الأول من حملة تطعيم المرضى المسجلين بقوائم الرعاية الصحية المنزلية وذويهم ضد فيروس كورونا في منازلهم إذا بلغ عددهم 501 مستفيد.وقد خصصت “صحة حفر الباطن”، 8 فرق ميدانية تعمل على تطعيم المسجلين في خدمة الرعاية الصحية المنزلية بلقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وسعياً للحد من انتشار هذا الفيروس وفق معايير محددة وآلية عمل تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للمرضى وذويهم في منازلهم.

فيما تواصل “صحة حفر الباطن” استقبال المواطنين والمقيمين في مركز اللقاحات لإعطائهم لقاح كورونا، حسب مواعيدهم المحددة والمسجلة بتطبيق “صحتي”، وذلك وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام ووسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية.