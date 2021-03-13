فرع الموارد بالرياض يعرف “200” مستفيد بمهارات التسويق الرقمي والمشاريع

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نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوعين الماضية ثلاثة برامج افتراضية في التسويق الالكتروني والمشاريع والديكور قدمها نخبة من المدربين وشارك فيها قرابة 200 مستفيد ومستفيدة .

قدم البرنامج الأول “ابدأ مشروعك ” أ. حاكم الحربي وتحدث فيه عن مفهوم المشروع ومراحله ابتداءً من الفكرة وخطة العمل الى تتفيذه فيما تناول أ. نايف القحطاني في برنامج ” التسويق الالكتروني ” الفرق بين التسويق الالكتروني والتقليدي ومنصات التسويق الالكتروني وكيفية تنفيذ الاستراتيجية الناجحة للتسويق واشتمل البرنامج الثالث “مكتبك يعكس شخصيتك ” الذي قدمه أ. نواف النصار على عدة محاور اهمها مساحة المكتب والوانه والفرق بين التصميم الداخلي والديكور وصاحب جميع البرامج العديد من التدريبات العملية والتطبيقات والإجابة على استفسارات الحضور.

يُشار الى ان البرامج جاءت بالتعاون مع بعض الجهات الخارجية ذات العلاقة مثل بنك التنمية الاجتماعية وبعض المراكز التدريبية الأخرى.