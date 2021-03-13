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طقس الأحد: أتربة مثارة تٌعيق الرؤية على معظم المناطق

طقس الأحد: أتربة مثارة تٌعيق الرؤية على معظم المناطق

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طقس الأحد: أتربة مثارة تٌعيق الرؤية على معظم المناطق

طقس الأحد: أتربة مثارة تٌعيق الرؤية على معظم المناطق
http://almnatiq.net/?p=960724
المناطق - الرياض

قال المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد، إنه من المتوقع أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتدني في مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة.

وبين المركز أن الحالة تشمل الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض، وكذلك مناطق نجران، وعسير، والباحة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقع المركز أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 39 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 6 درجات مئوية في طريف ورفحاء.

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