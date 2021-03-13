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“الرباط الصليبي” يختم موسم لاعب الفيصلي أحمد أشرف

“الرباط الصليبي” يختم موسم لاعب الفيصلي أحمد أشرف

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“الرباط الصليبي” يختم موسم لاعب الفيصلي أحمد أشرف

“الرباط الصليبي” يختم موسم لاعب الفيصلي أحمد أشرف
http://almnatiq.net/?p=960728

قال نادي الفيصلي، اليوم السبت، إن الفحوص الطبية الأولية التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول أحمد أشرف أثبتت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

وأضاف النادي ، أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن خطته العلاجية خلال الأيام المقبلة، والمدة اللازمة لتجهيزه لإجراء العملية الجراحية، والبرنامج التأهيلي في أعقاب ذلك.

وانتقل أشرف إلى الفيصلي بصفة نهائية (قادمًا من الهلال)، مطلع الموسم الجاري، ولعب بقميص عنابي سدير 22 مباراة في الدوري، منها 20 أساسياً، ومباراة واحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

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