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تنظيف أكثر من 16 مليون متر طرق وشوارع من آثار الغبار في المدينة المنورة

تنظيف أكثر من 16 مليون متر طرق وشوارع من آثار الغبار في المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=960734
المناطق - واس

قامت أمانة منطقة المدينة المنورة بمضاعفة جهودها في خدمات النظافة خلال يومي الجمعة والسبت لتخفيف آثار موجة الغبار على المنطقة حرصا منها على صحة وسلامة السكان والزوار ، حيث أسفرت الجهود عن تطهير وتنظيف 16.758.700 متر من الشوارع والطرق بالمدينة، وذلك في إطار تواصل وتكثيف الخطط التشغيلية الخاصة بأعمال النظافة والإصحاح البيئي.

وتمكنت الأمانة من تطهير 1.952.100 متر من الشوارع الرئيسية وتنظيف 8.954.450 مترا من الشوارع الفرعية و5.852.150 مترا مربعا من طرق المشاة، إلى جانب غسل 16000 متر من الشوارع والأرصفة من خلال تنفيذ سلسلة من الإجراءات تمثلت في تكثيف فرق الكنس اليدوي ومضاعفة عمالة الالتقاط وزيادة ساعات العمل للمكانس الآلية فضلًا عن تكثيف أعمال الالتقاط بالمواقع المفتوحة.

واستهدفت تلك الأعمال تنظيف الشوارع والحدائق وطرق المشاة والميادين العامة والجسور والأنفاق في جميع المحاور الأربعة بالمدينة المنورة وهي المحور الشمالي والجنوبي والشرقي والغربي ، في حين شارك في تلك الجهود من فرق الأمانة 1609 عاملي التقاط و1084 عامل كنس يدوي و612 عامل غسيل يدوي ، كما تم استخدام 16 مكنسة لشفط مياه الغسيل و67 مكنسة لشفط الأتربة والعوالق.

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