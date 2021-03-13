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وصول القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة مع القوات اليونانية في تمرين “عين الصقر ١” في اليونان

وصول القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة مع القوات اليونانية في تمرين “عين الصقر ١” في اليونان

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وصول القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة مع القوات اليونانية في تمرين “عين الصقر ١” في اليونان

وصول القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة مع القوات اليونانية في تمرين “عين الصقر ١” في اليونان
http://almnatiq.net/?p=960747
المناطق - الرياض

وصلت اليوم طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من طراز (ف -15 سي) مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، إلى قاعدة سودا الجوية بجزيرة كريت اليونانية؛ للمشاركة في تمرين “عين الصقر ١” الذي سوف ينفذ خلال الشهر الحالي، وستنفذ القوات الجوية السعودية واليونانية طلعاتها الجوية وتمارينها المشتركه في سماء البحر الأبيض المتوسط.

وكان في استقبال مجموعة القوات الجوية سفير خادم الحرمين الشريفين في أثينا، الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار، وقائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري، وضابط الاتصال العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أثينا المقدم الطيار الركن راشد بن عبدالعزيز العبودي.

ويهدف ذلك التمرين إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية، ورفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية.

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