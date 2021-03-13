تنبيه من”الشؤون البلدية” للمقاولين والمنشآت الهندسية بسبب الظروف الجوية

المناطق - الرياض

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تنبيهًا لجميع المقاولين والمنشآت الهندسية بشأن المشاريع الإنشائية في الظروف الجوية الحالية وانعدام الرؤية في بعض المناطق.

وشددت على ضرورة نصب لوحات مضيئة تشير إلى وجود أعمال إنشائية وعمال، وذلك نظرًا للظروف الجوية وحرصًا على سلامة الجميع.

وأهابت بجميع المقاولين، من خلال رسائل نصية وجّهتها لهم، وضع علامات فسفورية وأضواء تحذير بموقع البناء والحفريات، محذرة من الخطورة المحتملة بسبب وضع الأحوال الجوية وموجة الغبار التي ضربت معظم مناطق المملكة.

ودعت الوزارة المقاولين للالتزام بتعليماتها بشأن تدني مدى الرؤية ببعض المناطق، كما حثت مستخدمي الطريق داخل النطاق العمراني على توخي أقصى درجات الحيطة.