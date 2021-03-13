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الإطاحة بمواطن ومقيم وبحوزتهم 98 ربطة عملات مزيفة في مكة المكرمة

الإطاحة بمواطن ومقيم وبحوزتهم 98 ربطة عملات مزيفة في مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=960768
المناطق - واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية السودانية بالعقدين الخامس والسابع من العمر، بعد ارتكابهما عمليات نصب واحتيال مالي، وذلك بإيهام ضحاياهما أنهم يمتلكون عملات أجنبية بأقل من قيمتها السوقية وبيعها عليهم، وضبط بحوزتهم (98) ربطة ورق لعملات مزيفة، وجرى إيقافهما واتخاذ جميع الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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