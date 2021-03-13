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أمانة الرياض: ارتفاع مؤشر رضا المستفيدين عن تنفيذ البلاغات إلى 86%

أمانة الرياض: ارتفاع مؤشر رضا المستفيدين عن تنفيذ البلاغات إلى 86%
http://almnatiq.net/?p=960774
المناطق - واس

أوضحت أمانة منطقة الرياض أن مؤشر رضا المستفيدين عن تنفيذ البلاغات الواردة إلى مركز 940, ارتفع إلى 86% خلال عام 2020م، متخطيًا حاجز عام 2019م البالغ 76%، وذلك ضمن جهود الأمانة الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان، والارتقاء بكفاءة وسرعة الاستجابة مع بلاغاتهم.

وأشارت الإحصائيات السنوية الصادرة عن أمانة الرياض إلى أن 167,996 مبلغًا أبدوا رضاهم عن جودة تنفيذ بلاغاتهم خلال العام الماضي، مسجلين ارتفاعًا سنويًا نسبته 381% مقارنة بعام 2019م الذي شهد رضا 34,903 مبلغين.

واستقبلت الأمانة في عام 2020م عبر مركز بلاغاتها 543,889 بلاغًا بارتفاع قدره 12% مقارنة بعام 2019م الذي تلقت خلاله 485,577 بلاغًا شملت مختلف الخدمات البلدية في نطاق منطقة الرياض.

وبلغ إجمالي البلاغات المنفذة خلال العام الماضي 501,900 بلاغ بارتفاع نسبته 9,4% مقارنة بالعام 2019م الذي شهد تنفيذ 458,745 بلاغًا.

وتمكنت فرق الأمانة الميدانية من تنفيذ 60,744 بلاغًا خطرًا خلال عام 2020م بارتفاع سنوي يبلغ 81%، مقارنة بعام 2019م الذي نُفذ خلاله 33,524 بلاغًا مُصنَّفَا ضمن البلاغات الخطرة.

وأكدت أمانة الرياض أن اعتمادها مؤشرات تقيس مدى رضا المستفيدين عن تنفيذ البلاغات وجودة الخدمات يأتي تماشيًا مع مستهدفات القطاع البلدي ضمن رؤية المملكة 2030، وانسجامًا مع خطط الارتقاء بجودة الحياة في العاصمة وتحقيق تطلعات السكّان في مدينتهم.

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