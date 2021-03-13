نادي ذوي الإعاقة بتبوك يحصد 13 ميدالية في بطولة المملكة لألعاب القوى للإعاقات

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حصد نادي ذوي الإعاقة بمنطقة تبوك على 13 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية في المشاركة ببطولة المملكة لألعاب القوى لجميع الإعاقات الحركية والبصرية وإعاقة الشلل الدماغي والذهنية التي أقيمت يوم الخميس بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة واستمرت على مدى يومين بمشاركة 200 لاعب يمثلون 16 ناديا على مستوى المملكة، وجاء نادي تبوك في نهاية البطولة في المركز السادس.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بمنطقة تبوك أحمد الحارثي أن اللاعبين المشاركين بالبطولة حصلوا على 4 ميداليات ذهبية في منافسات رمي الجلّة ورمي الرمح ورمي القرص و4 ميداليات فضية في مسابقة التتابع وجري 100 م وجري 400 م، ورمي الجلّة والوثب الطويل إضافة إلى حصد 5 ميداليات برونزية في مسابقة جري 200م والوثب الطويل ورمي الجلّة.