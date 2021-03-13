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أمانة عسير تفعل خطة الطوارئ لأعمال النظافة العامة خلال فترة التقلبات الجوية

أمانة عسير تفعل خطة الطوارئ لأعمال النظافة العامة خلال فترة التقلبات الجوية

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أمانة عسير تفعل خطة الطوارئ لأعمال النظافة العامة خلال فترة التقلبات الجوية

أمانة عسير تفعل خطة الطوارئ لأعمال النظافة العامة خلال فترة التقلبات الجوية
http://almnatiq.net/?p=960808
المناطق - عسير:

بناءً على تقلبات الأحوال الجوية التي سادت مناطق متعددة مع الأخذ بتحذيرات وكالة الأرصاد الجوية ومتابعتها، وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، كل الإدارات والبلديات بإعادة جدولة جميع أعمال عEمال الكنس لحين تحسن الأحوال الجوية وذلك حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأكد الحميدي أن هذه الإدارات والبلديات على جاهزية تامة لتفعيل خطة فرق الطوارئ مع سرعة الاستجابة والتفاعل السريع والفوري مع كافة البلاغات على مدار الساعة والتعامل معها.

وأضاف أنه بناءً على تقلبات الأحوال الجوية وما شملته من أتربة وغبار ورياح فقد فعلت أمانة المنطقة خطة الطوارئ في أعمال النظافة للتعامل مع الحالة الجوية في سبيل المحافظة على السلامة المهنية للعمالة جراء هذه الظروف مع الالتزام بمهامها في الحفاظ على النظافة العامة من خلال استخدام المعدات والآليات الخاصة بأعمال النظافة ورفع الأتربة المتراكمة في الطرق والساحات واستخدام المكانس الآلية في الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء السكنية.

ولفت إلى أن الأمانة فعلت الخطة لتنفيذ هذه الأعمال مع تقديم الدعم للبلديات التي قد تحتاج إلى دعم سواء بالمعدات أو الآليات أو العمالة وذلك حرصًا على المحافظة على البيئة مع استمرار تقلبات الأحوال الجوية، مفيدًا بأن الأمانة وبلدياتها تُفعل خطط الطوارئ في مثل هذه الحالات المشابهة من خلال عمالة النظافة والمعدات والآليات المتنوعة بين معدات ضواغط ومكانس آلية وعربات كبيرة ومعدات شفط لنقل النفايات والأتربة بهدف معالجة ما تخلفه الرياح من تساقط لبعض الأشجار وإزالة الأتربة عن الطرق وغسيل الأرصفة والحاويات وإزالة المتناثر فيها نتيجة تساقطها.

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