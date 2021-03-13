كشافة لجنة التنمية بالشرافاء يساهمون في تسهيل إجراءات تطعيمات كورونا

المناطق - وادي الدواسر - مبارك الدوسري:

تُساند الوحدة الكشفية وعشيرة الجوالة في لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرافاء في محافظة وادي الدواسر، العاملين في مركز الرعاية الصحية بـ نزوى، بالمشاركة في تسهيل إجراءات تطعيم المواطنين والمقيمين بلقاح كوفيد 19، حيث يقوم الكشافة من مرحلة المتقدم والجوالة وقادتهم بعملية التسجيل وتوجيه وإرشاد المراجعين، ودفع العربات لكبار السن، وتنظيم المركبات في المواقف المخصصة لها لكل القادمين الى المركز الذين حصلوا على موعد مُسبق عبر تطبيق “صحتي”.

وتأتي هذه المبادرة من النشاط الكشفي باللجنة لدعم الجهود الوطنية في ظل التعامل مع الجائحة، انطلاقا من مبادئ وأهداف وطريقة الحركة الكشفية التي تؤكد على أهمية خدمة الآخرين وتقديم الخدمة المجتمعية من خلال الدعم المعنوي واللوجستي للجهات المختصة، واستشعاراً بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية وتعزيزاً للمشاركة الوطنية في مواجهة هذه الأزمة.