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بالفيديو.. العاهل الأردني يزور مستشفى السلط لمتابعة حادثة انقطاع الأكسجين

بالفيديو.. العاهل الأردني يزور مستشفى السلط لمتابعة حادثة انقطاع الأكسجين
http://almnatiq.net/?p=960826
المناطق - وكالات

أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، السبت، زيارة لمستشفى السلط الجديد (حكومي)، عقب حادثة نقص الأكسجين التي أودت بحياة عدد من المرضى.

وأمر الملك مدير مستشفى السلط الجديد بالاستقالة، حسبما نقل التلفزيون الرسمي في الأردن عن مصدر لم يسمه.

وفي وقت سابق السبت، أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات وفاة 6 أشخاص جراء انقطاع الأكسجين لمدة ساعة عن مستشفى السلط.

وخلال مؤتمر صحفي من أمام المستشفى، أعلن عبيدات استقالته من منصبه، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وقال عبيدات: “قدمت استقالتي لرئيس الوزراء، وأتحمل المسؤولية الأخلاقية لما جرى”.

في السياق نفسه، وجّه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة بإجراء تحقيق فوري في الحادثة، مشددًا على أنّ التحقيق سيكون واضحاً وشفّافاً وشاملاً، وستعلن كلّ تفاصيله على الملأ .

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