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الشؤون الدينية بالقوات المسلحة تفتتح مسابقتي حفظ القرآن الكريم للعسكريين وجمعية الأمير سلطان الخيرية للأبناء

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الشؤون الدينية بالقوات المسلحة تفتتح مسابقتي حفظ القرآن الكريم للعسكريين وجمعية الأمير سلطان الخيرية للأبناء

الشؤون الدينية بالقوات المسلحة تفتتح مسابقتي حفظ القرآن الكريم للعسكريين وجمعية الأمير سلطان الخيرية للأبناء
http://almnatiq.net/?p=960833
المناطق - وكالات

افتتحت الشؤون الدينية بالقوات المسلحة في وزارة الدفاع اليوم, مسابقة حفظ القرآن الكريم للعسكريين السادسة، ومسابقة جمعية الأمير سلطان الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم الثامنة لأبناء الوزارة، التي تنعقد في فندق الراديسون بلو في الرياض, بحضور مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة المكلّف عبدالرحمن عبدالعزيز الحسيني, ومديري إدارات الشؤون الدينية في أفرع القوات المسلحة.
وستنطلق فعاليات المسابقتين غداً ولمدة خمسة أيام، وسط إجراءات وقائية وصحية عالية، نظراً للظروف الراهنة وسيكون حضور الفعاليات للمتسابقين في الغرف عبر الدائرة التلفزيونية، وستنقل جميع جلسات التحكيم من خلال البث المباشر.
وشكلت الإدارة العامة للشؤون الدينية عدة لجان للمسابقتين، وعملت على تجهيز متطلباتها باحتراف وكفاءة عالية, وذلك استمراراً لجهود وعطاء الإدارة العامة للشؤون الدينة للقوات المسلحة في إقامة المسابقات القرآنية للعسكريين وتسخير جميع السبل لإنجاحها.
يذكر أن عدد المشاركين في المسابقة المحلية للعسكريين 44 متسابقاً، وعدد المشاركين في مسابقة الأبناء 27 متسابقاً في أربعة أفرع وهي: الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً, والفرع الثاني حفظ عشرين جزءاً للعسكريين وخمسة عشر جزءاً للأبناء, والفرع الثالث حفظ عشرة أجزاء, والفرع الرابع حفظ خمسة أجزاء.
وخصصت جوائز مالية تصل لقرابة المليون ريال, ورابطاً للبث المباشر لمتابعة جميع فعاليات المسابقة https://moda-sagov.webex.com/meet/talmushraf.

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