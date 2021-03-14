الجوازات: هوية مقيم الرقمية ستكون كافية لاستخدامها في إجراءات الإثبات لدى الجهات الأمنية في حال عدم حمل الأصل

المناطق - الرياض

أطلقت المديرية العامة للجوازات خدمة “هوية مقيم الرقمية”، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية المتسارعة، وخطواتها الحثيثة، في تطويع التقنية لخدمة المواطن والمقيم، داخل وخارج المملكة، وتسهيل الحصول على خدمات الوزارة بكل يسر وسهولة.

ووفرت الجوازات من خلال تطبيق “أبشر أفراد” نسخة رقمية من “هوية مقيم” قابلة لاستعراضها في أي وقت ومن دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، بعد تحميلها المرة الأولى، كما ستكون كافية لاستخدامها في إجراءات الإثبات لدى الجهات الأمنية في حال عدم حمل أصل الهوية.

وأوضحت الجوازات أنه سيستفيد من الخدمة حاملو هوية مقيم سارية الصلاحية، ويمكن تفعيلها من خلال خمس خطوات: تحميل تطبيق “أبشر أفراد”، وتسجيل الدخول لحساب المستفيد في “أبشر أفراد”، واختيار “خدماتي”، ثم اختيار “تحميل هوية مقيم الرقمية”، وأخيرًا النقر على “تحميل هوية مقيم” أسفل الصفحة.

وكانت وزارة الداخلية ممثلة في الأحوال المدنية، أطلقت مؤخرًا نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية عبر تطبيق “أبشر أفراد” بمسمى “الهوية الرقمية”، لتسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المواطنين في حال عدم حملهم البطاقة.