انطلاق البرامج التدريبية المجتمعية “أتقن” بالتدريب التقني بالقصيم غداً

تطلق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم غداً, المرحلة السادسة من برنامج التدريب المجتمعي “أتقن”.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن، أن البرنامج يستهدف أفراد المجتمع من الجنسين؛ لإكسابهم المهارات الأساسية في المجالات المهنية، وذلك لتلبية رغباتهم في تطوير مهارتهم وتحقيق المسؤولية المجتمعية للمؤسسة.

وأشار إلى أن القبول في البرنامج فوري عبر البوابة الإلكترونية، والتدريب بالفترة المسائية، ومدة كل برنامج 4 أيام بمعدل 4 ساعات يومياً، ويمنح المتدرب شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.