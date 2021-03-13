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ميدان فروسية الأحساء يقيم سباقه 21 للموسم الحالي

ميدان فروسية الأحساء يقيم سباقه 21 للموسم الحالي

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ميدان فروسية الأحساء يقيم سباقه 21 للموسم الحالي

ميدان فروسية الأحساء يقيم سباقه 21 للموسم الحالي
http://almnatiq.net/?p=960856
المناطق - واس

أقام ميدان فروسية الأحساء أمس السبت سباق الـ 21 للموسم الحالي 1442 هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض ، وذلك على مضمار الميدان في المحافظة بجوار جبل الأربع.
وتكون السباق من ثمانية أشواط مسافة الشوط الأول 1200 متر، ومسافة الأشواط الثلاثة التالية 1400 متر، بينما مسافة الأشواط من الخامس إلى الثامن 2000 متر.
جاءت نتائجها كما يلي: الشوط الأول مفتوح الدرجات مواليد 2018 فاز بالمركز الأول ( أبا ليلى ) للمالك : محمد الزين و المدرب: سعود العبود، وفي الشوط الثاني مفتوح الدرجات مواليد 2018 فاز بالمركز الأول ( هدية نادر ) للمالك: عبدالكريم الحبيل والمدرب، وجاء في الشوط الثالث, مفتوح الدرجات عمر +5 سنوات حصل على المركز الأول ( ينصاك ) للمالك: أحمد الضاعن، وفي الشوط الرابع مفتوح الدرجات الخيل العربية عمر +3 سنوات فقد فاز بالمركز الأول ( مزيونة الروابي ) للمالك: عادل القصيبي.
وأما نتائج شوط الكأس الخامس مفتوح الدرجات مواليد 2017 حصل على كأس الحفل الحادي و العشرين للشوط الرئيس دعم نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض ( أبومطير ) ‏للمالك : عبدالله المذن، وفي الشوط السادس الخيل التي ربحت من ( 1 – 3 ) عمر +5 سنوات فقد حقق المركز الأول ( نداد ) ‏للمالك: علي الضاعن، وفي الشوط السابع مفتوح الدرجات مواليد 2017 فقد كسب ( بروكلين ) ‏للمالك والمدرب : وديع الدحمسي.
فيما جاء في الشوط الثامن الخيل التي لم تربح مواليد +5 سنوات من نصيب ( متناغم ) للمالك و المدرب : إبراهيم الخليفة .

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