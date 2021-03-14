احدث الأخبار

مسؤول يمني: إيران مستمرة في تهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والخبراء للمتمردين الحوثيين
أبرز المواد
 ميدان فروسية الأحساء يقيم سباقه 21 للموسم الحالي
المنطقة الشرقية
 5 دول أوروبية: لا مساواة في توزيع اللقاحات.. والقمة ضرورية
منوعات
 لهذا السبب.. استمرار غياب نيمار عن باريس سان جرمان
منوعات
 لبنان.. المحتجون يواصلون قطع الطرق وسط تفاقم الأزمات
أبرز المواد
 الأردن.. تعيين وزير جديد للصحة وتعزيز مستشفى السلط
أبرز المواد
 دراسة: كورونا خطر على من يعانون نقص الوزن أيضا
أبرز المواد
 انطلاق البرامج التدريبية المجتمعية “أتقن” بالتدريب التقني بالقصيم غداً
منطقة القصيم
 “الداخلية” تطوّع التقنية لخدمة المواطن والمقيم بإطلاق عدد من الخدمات والتطبيقات الرقمية
أبرز المواد
 الجوازات: هوية مقيم الرقمية ستكون كافية لاستخدامها في إجراءات الإثبات لدى الجهات الأمنية في حال عدم حمل الأصل
أبرز المواد
 الشؤون الدينية بالقوات المسلحة تفتتح مسابقتي حفظ القرآن الكريم للعسكريين وجمعية الأمير سلطان الخيرية للأبناء
أبرز المواد
 دراسة: قلبك في خطر إذا كنت عاجز عن فعل هذا في 90 ثانية
أبرز المواد
مسؤول يمني: إيران مستمرة في تهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والخبراء للمتمردين الحوثيين

مسؤول يمني: إيران مستمرة في تهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والخبراء للمتمردين الحوثيين

أبرز المواد
ميدان فروسية الأحساء يقيم سباقه 21 للموسم الحالي

ميدان فروسية الأحساء يقيم سباقه 21 للموسم الحالي

المنطقة الشرقية
5 دول أوروبية: لا مساواة في توزيع اللقاحات.. والقمة ضرورية

5 دول أوروبية: لا مساواة في توزيع اللقاحات.. والقمة ضرورية

منوعات
لهذا السبب.. استمرار غياب نيمار عن باريس سان جرمان

لهذا السبب.. استمرار غياب نيمار عن باريس سان جرمان

منوعات

مسؤول يمني: إيران مستمرة في تهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والخبراء للمتمردين الحوثيين

مسؤول يمني: إيران مستمرة في تهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والخبراء للمتمردين الحوثيين
http://almnatiq.net/?p=960859
المناطق - وكالات

اتهم مسؤول يمني رفيع الحرس الثوري الإيراني بالاستمرار في تهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والخبراء لميليشيا الحوثي، واتخاذه الأراضي اليمنية منطلقا لتهديد الملاحة التجارية والتحكم بالممرات الدولية.
وقال وزير الإعلام عمر الإرياني إن نماذج من الألغام البحرية التي عرضتها ميليشيا الحوثي مؤخرا والمصنعة في إيران، استخدمت في هجمات إرهابية طالت ناقلات نفط وسفنا تجارية في البحر الأحمر.
وحذر الإرياني من التهديد الخطير وغير المسبوق، الذي باتت تشكله الألغام البحرية الحوثية على سلامة السفن التجارية، وأمن حركة الملاحة في الممرات الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بحسب ما صرح به لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وطالب المسؤول اليمني المجتمع الدولي بالضغط على النظام الإيراني لوقف أنشطته المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، ودعم جهود الحكومة لبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني، وتأمين كامل الشريط الساحلي في البحر الأحمر، ووقف الأنشطة الإرهابية وحماية الأمن والسلم الدوليين.

روابط ذات صلة

لبنان.. المحتجون يواصلون قطع الطرق وسط تفاقم الأزمات

لبنان.. المحتجون يواصلون قطع الطرق وسط تفاقم الأزمات
الأردن.. تعيين وزير جديد للصحة وتعزيز مستشفى السلط

الأردن.. تعيين وزير جديد للصحة وتعزيز مستشفى السلط
دراسة: كورونا خطر على من يعانون نقص الوزن أيضا

دراسة: كورونا خطر على من يعانون نقص الوزن أيضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*