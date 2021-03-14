تعرف على خطوات تنفيذ “خدمة التنقل الوظيفي” عبر “قوى”

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تنظم خدمة التنقل الوظيفي عمليات التنقل للوافدين من منشأة إلى أخرى بما يتوافق مع العقود الموثقة بين الطرفين، وتتطلب مراعاة عدد من الضوابط والشروط بعضها يتعلق بالمنشأة المستفيدة والبعض الآخر يتعلق بالعامل الوافد.

وفيما يتعلق بضوابط المنشأة المستفيدة، يشترط سريان رخص العمل في منشآت الرقم الموحد، وأن تكون المنشأة ضمن النطاق الأخضر المتوسط وما فوق، والالتزام ببرنامج حماية الأجور بنسبة لا تقل عن 80% لآخر 3 أشهر، وتوثيق عقود العاملين في المنشأة بنسبة 100%، وألا تقل نسبة الالتزام في برنامج التقيم الذاتي عن 80%، ووجود لائحة تنظم العمل داخلية معتمدة.

وبشأن ضوابط العامل الوافد، فيشترط أن يكون العامل أحد العمالة المهنية الخاضعة لنظام العمل، وأن يكون قد أكمل 12 شهراً لدى صاحب العمل الحالي، في أول دخول له للمملكة، وأن يكون العامل على رأس العمل، وعدم وجود طلب آخر لنقل الخدمة لدى العامل، والالتزام بفترة الإشعار في حال سريان عقد العمل الموثق.

وفيما يلي نوضح خطوات الاستفادة من الخدمة والتي تبدأ أولاً بإرسال العرض الوظيفي من المنشأة الجديدة للعامل:

1.تسجيل الدخول لحساب المنشأة.

2.اختيار خدمة نقل موظف من الخدمات الإلكترونية.

3.اختيار «طلب نقل خدمات».

4.اختيار «نقل خدمات موظف من صاحب عمل آخر».

5.اختيار المنشأة المراد نقل الموظف إليها.

6.إدخال رقم إقامة الموظف وتاريخ الانتهاء.

7.الضغط على زر «إضافة» لاختيار الموظفـ/ين المطلوب نقلهـ/م.

8.الضغط على زر «التالي» لإكمال طلب النقل.

9.إنشاء عرض وظيفي للموظف.

10. اختيار المعلومات الأساسية للعرض الوظيفي: (النوع – اللغة – نوع التقويم الرئيسي).

11.الضغط على زر «التالي» لإظهار تفاصيل العرض الوظيفي.

12.الضغط على زر «التالي» بعد مراجعة الطلب.

13.الضغط على «إرسال» بعد مراجعة الطلب والإقرار بالموافقة على شروط وأحكام الخدمة.

الضغط على زر التالي لاستعراض الطلب قبل إرساله.

14.ستتمكن من استعراض ملخص الطلب لنقل موظف من صاحب عمل آخر.

15.اختر زر «إرسال الطلب» لإتمام طلب النقل.

16.سيقوم النظام بإظهار رسالة تأكيد الطلب عند إرساله بنجاح.

ثانيا: خطوات استكمال الطلب من قبل العامل:

1.عند استلام الرسالة النصية التي تفيد بوجود عرض وظيفي.

2.يقوم العامل الوافد بتسجيل الدخول على منصة «قوى» للأفراد للاطلاع على العرض الوظيفي.

3.اختيار خدمة «التنقل الوظيفي» من الخدمات الإلكترونية.

4.مراجعة طلبات النقل واختيار طلب النقل المطلوب بالضغط على زر «عرض».

5.استعراض الطلب ومتابعة الإجراء إما بالقبول أو الرفض.

6.عند قبول العامل العرض الوظيفي يتم إشعار المنشأة الحالية بطلب التنقل الوظيفي، والبدء باحتساب فترة الإشعار، وعند انتهاء الفترة يتم استكمال إجراء الانتقال الوظيفي.

7.عند رفض العامل العرض الوظيفي يتم إشعار المنشأة الجديدة وإغلاق الطلب.