3 رؤساء يعجزون عن استكمال مشروع مباني العابدية التابع لجامعة أم القرى

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طوال السنوات الـ10 الماضية ورغم تعاقب 3 رؤساء على جامعة أم القرى ووعودهم بتنفيذ وتعجيل المشاريع المتعثرة، لا يزال المشهد يتكرر مع كل رئيس، فالمباني الجامعية في العابدية متوقفة دون أن يتم التسريع في تنفيذها وتقدم خدماتها لطالبات منطقة مكة المكرمة.

ومع مرور أكثر من سبع سنوات على البدء في تنفيذ المشروع والوعد بالتنفيذ قبل نهاية عام ١٤٤١، توقفت المشاريع وبقيت اللوحة التي وضعتها الشركة المنفذة. ويتساءل الأهالي أين ذهبت سنوات العمل السابقة بوعودها، وآخرها عند زيارة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ. وأبدى كثير من أولياء أمور طالبات جامعة أم القرى تخوفهم أن يصبح مصير المدينة الجامعية في العابدية مثل مصير مركز الأبحاث الذي توقف تنفيذه منذ 10 سنوات ليصبح عديم الفائدة رغم الملايين التي صرفت، فأصبح مكباً للمخلفات.