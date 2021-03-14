احدث الأخبار

3 رؤساء يعجزون عن استكمال مشروع مباني العابدية التابع لجامعة أم القرى
أبرز المواد
 المعلمي : إيران تلعب دوراً مدمراً في المنطقة وتستخدم الحوثيين في استهدافنا
أبرز المواد
 مسؤول أمريكي: بيونغ يانغ لم ترد على محاولات تواصل سرية من إدارة بايدن
أبرز المواد
 تعرف على خطوات تنفيذ “خدمة التنقل الوظيفي” عبر “قوى”
أبرز المواد
 نشاط الرياح السطحية على مناطق من المملكة
أبرز المواد
 مسؤول يمني: إيران مستمرة في تهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والخبراء للمتمردين الحوثيين
أبرز المواد
 ميدان فروسية الأحساء يقيم سباقه 21 للموسم الحالي
المنطقة الشرقية
 5 دول أوروبية: لا مساواة في توزيع اللقاحات.. والقمة ضرورية
منوعات
 لهذا السبب.. استمرار غياب نيمار عن باريس سان جرمان
منوعات
 لبنان.. المحتجون يواصلون قطع الطرق وسط تفاقم الأزمات
أبرز المواد
 الأردن.. تعيين وزير جديد للصحة وتعزيز مستشفى السلط
أبرز المواد
 دراسة: كورونا خطر على من يعانون نقص الوزن أيضا
أبرز المواد
3 رؤساء يعجزون عن استكمال مشروع مباني العابدية التابع لجامعة أم القرى

3 رؤساء يعجزون عن استكمال مشروع مباني العابدية التابع لجامعة أم القرى

أبرز المواد
المعلمي : إيران تلعب دوراً مدمراً في المنطقة وتستخدم الحوثيين في استهدافنا

المعلمي : إيران تلعب دوراً مدمراً في المنطقة وتستخدم الحوثيين في استهدافنا

أبرز المواد
مسؤول أمريكي: بيونغ يانغ لم ترد على محاولات تواصل سرية من إدارة بايدن

مسؤول أمريكي: بيونغ يانغ لم ترد على محاولات تواصل سرية من إدارة بايدن

أبرز المواد
تعرف على خطوات تنفيذ “خدمة التنقل الوظيفي” عبر “قوى”

تعرف على خطوات تنفيذ “خدمة التنقل الوظيفي” عبر “قوى”

أبرز المواد

3 رؤساء يعجزون عن استكمال مشروع مباني العابدية التابع لجامعة أم القرى

3 رؤساء يعجزون عن استكمال مشروع مباني العابدية التابع لجامعة أم القرى
مشاريع متعثرة.
http://almnatiq.net/?p=960873
المناطق - متابعات

طوال السنوات الـ10 الماضية ورغم تعاقب 3 رؤساء على جامعة أم القرى ووعودهم بتنفيذ وتعجيل المشاريع المتعثرة، لا يزال المشهد يتكرر مع كل رئيس، فالمباني الجامعية في العابدية متوقفة دون أن يتم التسريع في تنفيذها وتقدم خدماتها لطالبات منطقة مكة المكرمة.

ومع مرور أكثر من سبع سنوات على البدء في تنفيذ المشروع والوعد بالتنفيذ قبل نهاية عام ١٤٤١، توقفت المشاريع وبقيت اللوحة التي وضعتها الشركة المنفذة. ويتساءل الأهالي أين ذهبت سنوات العمل السابقة بوعودها، وآخرها عند زيارة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ. وأبدى كثير من أولياء أمور طالبات جامعة أم القرى تخوفهم أن يصبح مصير المدينة الجامعية في العابدية مثل مصير مركز الأبحاث الذي توقف تنفيذه منذ 10 سنوات ليصبح عديم الفائدة رغم الملايين التي صرفت، فأصبح مكباً للمخلفات.

روابط ذات صلة

المعلمي : إيران تلعب دوراً مدمراً في المنطقة وتستخدم الحوثيين في استهدافنا

المعلمي : إيران تلعب دوراً مدمراً في المنطقة وتستخدم الحوثيين في استهدافنا
مسؤول أمريكي: بيونغ يانغ لم ترد على محاولات تواصل سرية من إدارة بايدن

مسؤول أمريكي: بيونغ يانغ لم ترد على محاولات تواصل سرية من إدارة بايدن
تعرف على خطوات تنفيذ “خدمة التنقل الوظيفي” عبر “قوى”

تعرف على خطوات تنفيذ “خدمة التنقل الوظيفي” عبر “قوى”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*