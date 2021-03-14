احدث الأخبار

روسيا تطرد ميليشيات إيرانية من حقلين للنفط والغاز في ريف الرقة شمال شرقي سوريا
أبرز المواد
 أبرامز: إسرائيل و أمريكا قد تستخدمان القوة العسكرية ضد إيران لإيقاف البرنامج النووي
أبرز المواد
 3 رؤساء يعجزون عن استكمال مشروع مباني العابدية التابع لجامعة أم القرى
أبرز المواد
 المعلمي : إيران تلعب دوراً مدمراً في المنطقة وتستخدم الحوثيين في استهدافنا
أبرز المواد
 مسؤول أمريكي: بيونغ يانغ لم ترد على محاولات تواصل سرية من إدارة بايدن
أبرز المواد
 تعرف على خطوات تنفيذ “خدمة التنقل الوظيفي” عبر “قوى”
أبرز المواد
 نشاط الرياح السطحية على مناطق من المملكة
أبرز المواد
 مسؤول يمني: إيران مستمرة في تهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والخبراء للمتمردين الحوثيين
أبرز المواد
 ميدان فروسية الأحساء يقيم سباقه 21 للموسم الحالي
المنطقة الشرقية
 5 دول أوروبية: لا مساواة في توزيع اللقاحات.. والقمة ضرورية
منوعات
 لهذا السبب.. استمرار غياب نيمار عن باريس سان جرمان
منوعات
 لبنان.. المحتجون يواصلون قطع الطرق وسط تفاقم الأزمات
أبرز المواد
روسيا تطرد ميليشيات إيرانية من حقلين للنفط والغاز في ريف الرقة شمال شرقي سوريا

روسيا تطرد ميليشيات إيرانية من حقلين للنفط والغاز في ريف الرقة شمال شرقي سوريا

أبرز المواد
أبرامز: إسرائيل و أمريكا قد تستخدمان القوة العسكرية ضد إيران لإيقاف البرنامج النووي

أبرامز: إسرائيل و أمريكا قد تستخدمان القوة العسكرية ضد إيران لإيقاف البرنامج النووي

أبرز المواد
3 رؤساء يعجزون عن استكمال مشروع مباني العابدية التابع لجامعة أم القرى

3 رؤساء يعجزون عن استكمال مشروع مباني العابدية التابع لجامعة أم القرى

أبرز المواد
المعلمي : إيران تلعب دوراً مدمراً في المنطقة وتستخدم الحوثيين في استهدافنا

المعلمي : إيران تلعب دوراً مدمراً في المنطقة وتستخدم الحوثيين في استهدافنا

أبرز المواد

روسيا تطرد ميليشيات إيرانية من حقلين للنفط والغاز في ريف الرقة شمال شرقي سوريا

روسيا تطرد ميليشيات إيرانية من حقلين للنفط والغاز في ريف الرقة شمال شرقي سوريا
http://almnatiq.net/?p=960879

لا شك أن التواجد الإيراني في سوريا بات يشكل ملفا “مزعجا” لروسيا الساعية إلى سحب البساط من تحت إيران، وتقليص دورها العسكري وتوسعها الاقتصادي أيضا.

وفي إطار التنافس الحاصل بين الطرفين، طردت القوات الروسية ميليشيات إيرانية من حقلين للنفط والغاز في ريف الرقة شمال شرقي سوريا.

وفرضت قوات من “الفيلق الخامس” التابع لروسيا سيطرتها أمس السبت على حقل “الثورة” النفطي جنوب غربي الرقة، بعد انسحاب ميليشيات “فاطميون” التابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد ساعات من سيطرتها ليل الجمعة على حقل “توينان” للغاز في منطقة الطبقة بريف الرقة عند الحدود الإدارية لبادية حمص الشمالية الشرقية، وفق ما أفادت مصادر إعلامية السبت.

2000 برميل نفط يومياً

يشار إلى أن إنتاج حقل “الثورة” يقدر حالياً بنحو 2000 برميل نفط يومياً، بعدما كان ستة آلاف برميل قبل عام 2010.

وينتج حقل “توينان” الذي كان يخضع للسيطرة الإيرانية، وتشرف عليه شركة “هيسكو”، نحو 3 ملايين متر مكعب من الغاز النظيف يومياً و60 طناً من الغاز المنزلي، وألفي برميل من المكثفات.

إلى ذلك تضم المناطق الشرقية من البادية السورية، وتحديداً في محافظتي دير الزور والحسكة على الحدود العراقية والتركية، أهم حقول النفط والغاز في سوريا.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على أغلبها، بينها حقل “رميلان” في الحسكة وحقلا “العمر” و”التنك” في ريف محافظة دير الزور.

روابط ذات صلة

أبرامز: إسرائيل و أمريكا قد تستخدمان القوة العسكرية ضد إيران لإيقاف البرنامج النووي

أبرامز: إسرائيل و أمريكا قد تستخدمان القوة العسكرية ضد إيران لإيقاف البرنامج النووي
3 رؤساء يعجزون عن استكمال مشروع مباني العابدية التابع لجامعة أم القرى

3 رؤساء يعجزون عن استكمال مشروع مباني العابدية التابع لجامعة أم القرى
المعلمي : إيران تلعب دوراً مدمراً في المنطقة وتستخدم الحوثيين في استهدافنا

المعلمي : إيران تلعب دوراً مدمراً في المنطقة وتستخدم الحوثيين في استهدافنا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*