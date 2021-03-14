جمعية الكشافة السعودية تختتم مُشاركتها في لقاء تبادل الثقافات والتعرف على الحضارات الافتراضي

الرياض - مبارك الدوسري

اختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية ، يوم أمس ، مُشاركتها في لقاء تبادل الثقافات والتعرف على الحضارات ، الذي نظمته المنظمة الكشفية العربية – الإقليم الكشفي العربي – خلال الفترة 11-13 مارس 2021 ، بمًشاركة 250 جوالاً ودليلة يمثلون 17 جمعية وهيئة واتحاد كشفي من الأعضاء بالمنظمة .

وتضمنت فعاليات اليوم الأخير محاضرة لعضو المؤسسة المصرية لإنقاذ التراث الإسلامي الدكتورة أمنية عبد البر ، تحدثت فيها عن دور الشباب العربي في الحفاظ على ثقافتهم و الاثار الثقافية في بلدانهم من خلال أعمالهم التطوعية والتوعوية ، كما تمت استضافة إحدى الشخصيات الشبابية الموهوبة التي تحدثت عن تجربتها مع الكشافة وأثرها على حياته الشخصية والعملية ، ثم بدأت الدول المشاركة استكمال عروضها الثقافية والشعبية حيث عرض الوفد السعودي بعض العادات والتقاليد بالمنطقة الوسطى والشمالية من المملكة .

بدأ بعد ذلك حفل اختتام اللقاء الذي تضمن كلمة المُشاركين والتي القتها نيابة عنهم القائدة ولاء علوان من جمعية الكشافة والمرشدات اليمنية ، وكلمة الوفود القاها نيابة عنهم القائد جلال الهمالي من كشاف ومرشدات ليبيا ، ثم عرض مرئي عن فعاليات اللقاء ، وكلمة لقائد اللقاء عبد العزيز المدفع ، ثم اختتمت الكلمات بكلمة الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي ، قبل ان يختتم الحفل بعرض فيديو اشتمل على رسائل من جميع الدول المشاركة من اللقاء .

وكان اللقاء الذي بدأ يوم الخميس الماضي قد تضمنت فعالياته العديد من المحاور من ابرزها : الشراكات والمعلومات ، و شارة الباترومونيتو للحفاظ علي التراث ، و التعريف بالأزياء التقليدية والفنون الشعبية للدول المُشاركة ، والعادات والتقاليد الاجتماعية ، بالإضافة الى محاضرات وورش عمل تخدم أهداف اللقاء .