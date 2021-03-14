مع بدء العمل به اليوم .. تعرف على 5 مهن لا ينطبق عليها نظام “إلغاء الكفالة”

المناطق - وكالات

يبدأ اليوم الأحد العمل بنظام إلغاء الكفالة في المملكة ، وذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية.

ولن تشمل المبادرة خمس مهن جاءت على النحو التالي (السائق الخاص، الحارس، العمالة المنزلية، الراعي والبستاني).

وتتضمن المبادرة ثلاث خدمات : خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي. وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة.

ويستفيد العامل من هذه الخدمة وفق شروط، أهمها أن يكون ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يمضي العامل الوافد 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله المملكة ، وأن يتقدم بإشعار لصاحب العمل إلكترونيًّا بطلب نقل الخدمة قبل 90 يومًا من الانتقال أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.