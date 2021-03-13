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أمير الجوف يؤكد استمرار الجولات الميدانية للتأكد من تطبيق اجراءات الوقاية من كورونا

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أمير الجوف يؤكد استمرار الجولات الميدانية للتأكد من تطبيق اجراءات الوقاية من كورونا

أمير الجوف يؤكد استمرار الجولات الميدانية للتأكد من تطبيق اجراءات الوقاية من كورونا
http://almnatiq.net/?p=960902
المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، الاجتماع المرئي الـ 21 لوكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات بالمنطقة، لاستعراض أعمال الجهات واللجان ذات العلاقة في مكافحة فيروس كورونا، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خلال استمرار الجولات الميدانية.
وقدم وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان في بداية الاجتماع عرضاً عن ماتم اتخاذه حيال التوصيات التي تم اعتمادها في الاجتماع السابق، وإطلاع سمو أمير المنطقة على إيجاز التقارير المرفوعة من الجهات الحكومية المعنية بمخالفات إجراءات الوقاية من كورونا في جميع القطاعات العامة والخاصة، حيث أشار التقرير إلى التعاون الكبير من المواطنين والمقيمين في تطبيق التعليمات الخاصة بذلك .
وأكد سمو أمير منطقة الجوف على مواصلة جهود التوعية للتقيد بماصدر من تعليمات وإرشادات، من أجل صحة وسلامة الجميع .
ودعا سموه – الله عز وجل – أن يرفع هذا الوباء عنا وعن الجميع .

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