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“صحة الرياض” تضبط موقع مخالف يستخدم كعيادة أسنان

“صحة الرياض” تضبط موقع مخالف يستخدم كعيادة أسنان

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“صحة الرياض” تضبط موقع مخالف يستخدم كعيادة أسنان

“صحة الرياض” تضبط موقع مخالف يستخدم كعيادة أسنان
http://almnatiq.net/?p=960905
المناطق - الرياض

بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني ، ضبطت “صحة الرياض” ، وبالتعاون مع الاجهزة الامنية ، عمالة وافدة قامت بتشغيل عيادة  منزلية مخالفة للاسنان في أحد الأحياء الشعبية في جنوب الرياض .
وأوضحت “صحة الرياض” ، أنه بناء على بلاغ ورد لإدارة الالتزام ، و تم التفاعل معه ، تم الوقوف على الموقع المخالف وضبطه . 
حيث تم ضبط عامل وافد بمهنة حداد يعمل في مهنة طب الاسنان في عيادة خاصة بها وذلك بشكل مخالف ، وغير مخول له مزاولة المهنة أو ترخيص للعيادة.
وأعلنت عن إيقافهم مباشرة عن ممارسة العمل وتسليمهم للشرطة لإحالتهم للنيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حياله.
وشددت “صحة الرياض” أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.
ووفقًا للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية. فأنّه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: من زاول المهن الصحية دون ترخيص ، ومن قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية ، ومن استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة ، من انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية ، ومن وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها ، من تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تمّ الحصول عليه عن طريق المتاجرة.
ونوهت إلى أنها تواصل الجولات التفتيشية ، التي تنفذها الفرق المختصة بالالتزام  ، وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على @SaudiMOH937  .

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