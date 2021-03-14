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هيئة التخصصات الصحية تعتمد 886 مركزاً ومقراً تدريبياً و1832 برنامجاً خلال 2020

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هيئة التخصصات الصحية تعتمد 886 مركزاً ومقراً تدريبياً و1832 برنامجاً خلال 2020

هيئة التخصصات الصحية تعتمد 886 مركزاً ومقراً تدريبياً و1832 برنامجاً خلال 2020
http://almnatiq.net/?p=960915
المناطق - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن عدد المراكز التدريبية المعتمدة مؤسسياً خلال العام الماضي 2020م بلغ نحو 103 مركزاً تدريبياً تضمنت 783 مقراً تدريبياً، فيما وصل عدد البرامج التدريبية المعتمدة 1832 برنامجاً تدريبياً.
وكشفت الإدارة التنفيذية للاعتماد في الهيئة، أن عدد المقاعد التدريبية المعتمدة في السعودية والامارات والبحرين خلال العام الماضي تتجاوز 20 ألف مقعد تدريبي، حيث أسفرت جهود الإدارة في اعتماد 20081 مقعداً تدريبياً في السعودية، و202 مقعداً تدريبياً في دولة الإمارات العربية المتحدة و392 مقعداً في مملكة البحرين، بنسبة نمو تقدر بـ 7 في المئة.

وأوضحت الإدارة في تقرير إنجازاتها، أن عدد الأيام المستغرقة في زيارات الاعتماد المؤسسي والبرامجي بلغت 895 يوماً، فيما وصلت عدد ساعات الزيارات إلى 7160 ساعة زيارة اعتماد.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، إن الإدارة التنفيذية للاعتماد في هيئة التخصصات الصحية وضعت 20532 معيار اعتماد برامجي تم إعداده بالإطار العام الجديد لـ 116 برنامج تدريبي، مشيراً إلى أن الإدارة وفرت 27 خدمة اعتماد للمراكز التدريبية، وعقدت 71 اجتماع للجان الاعتماد تجاوزت 200 ساعة، ونفذت 6 ورش عمل استفاد منها نحو 400 مقيّم اعتماد مؤسسي وبرامجي، بإجمالي 5724 ساعة تدريبية.
ونوه إلى أن الاعتماد المؤسسي والبرامجي بالهيئة يهدف إلى تسخير كافة الإمكانات الإدارية والتعليمية والسريرية بالمراكز التدريبية لأغراض التدريب في برامج الدراسات العليا الصحية المهنية (شهادة الاختصاص العام، والتخصص الدقيق أو الدبلوم المهني الصحي) التي تشرف عليها الهيئة، مما ينتج عنه توفير​ بيئة تعليمية متميزة للمدربين والمتدربين مبنية على أسس التعليم الصحي، ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالي يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه

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