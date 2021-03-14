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البريد السعودي يوثّق أبرز أحداث 2020 بـ 18 طابعاً

البريد السعودي يوثّق أبرز أحداث 2020 بـ 18 طابعاً

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أمير نجران يدشن مبادرة “بالتزامنا نسلم”

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البريد السعودي يوثّق أبرز أحداث 2020 بـ 18 طابعاً

البريد السعودي يوثّق أبرز أحداث 2020 بـ 18 طابعاً
http://almnatiq.net/?p=960946
المناطق - الرياض

وثّقت مؤسسة البريد السعودي خلال العام المنصرم 2020 العديد من الأحداث العالمية والمحلية من خلال إصدار 18 طابعاً بريدياً أكدت من خلاله قدرتها على المواكبة والتطور المميز الذي تشهده هذه المؤسسة الوطنية العريقة.
واحتوت الطوابع البريدية للعام 2020م العديد من الأحداث التاريخية أبرزها مرور 75 عاماً على إنشاء جامعة الدول العربية، ومرور 20 عاماً على تأسيس مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وإصدار طوابع بمناسبة رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين التي أنتجت للمرة الأولى بتقنية تفاعلية، وطابع ثالث للخطوط الجوية السعودية، وآخر بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيس وكالة الأنباء السعودية.
كما أصدرت طابع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي جاء بشعار (نحو إنسانية بلا حدود)، إلى جانب طابع خاص باليوم العالمي للبريد، فيما شملت طوابع المناسبات الوطنية طابعين الأول عن اليوم الوطني الـ 90 للمملكة متوشحاً بعبارة (همة حتى القمة)، والثاني عن الرياض العاصمة العربية الرقمية.
كذلك وثقت مؤسسة البريد السعودي الأحداث الرياضية حيث خصصت طابعاً بريدياً لكأس السعودية للفروسية (سباق الخيل الأغلى في العالم)، وآخر لرالي داكار الدولي الذي استضافته المملكة تحت شعار (داكار السعودية)، فيما جاء التوثيق للعديد من المناسبات العامة ومنها قطار الحرمين السريع وموسم ورد الطائف والصقور وحج 1441هـ توسط هذا الطابع عبارة (صحة وسلامة المسلمين أولويتنا)، إلى جانب طابع بريد آخر بمناسبة العيد توسطته عبارة (عيدكم مبارك).
يذكر أن مؤسسة البريد السعودي تعد الطوابع البريدية من أهم سمات ودلائل التطور التي تجسد وتؤرخ الأحداث والمناسبات لدى الدول والشعوب، وتختصر تلك النماذج الزمان والمكان وتسرد بتنوعاتها وألوانها تفاصيل غنية بالأحداث .

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