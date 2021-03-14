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السجن 28 عاماً ومصادرة 685 مليون ريال لتشكيل عصابي امتهن تهريب الأموال للخارج

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السجن 28 عاماً ومصادرة 685 مليون ريال لتشكيل عصابي امتهن تهريب الأموال للخارج

السجن 28 عاماً ومصادرة 685 مليون ريال لتشكيل عصابي امتهن تهريب الأموال للخارج
http://almnatiq.net/?p=960962
المناطق - الرياض

قال مصدر مسؤول في النيابة العامة إن دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية باشرت التحقيق في قضية مواطن ومواطنة قاما بفتح سجلات تجارية وحسابات بنكية وتسليمها لعدد من الوافدين مقابل أجر شهري، وتمكينهم من الاستثمار في الكيان التجاري العائد اليهما، واستغلال حسابهما البنكي وإيداع مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة وتحويلها للخارج.

وأضاف أن نتائج التحقيقات انتهت بصدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة تضمن الحكم على المتهمين بالسجن لمدد تبلغ 28 عاماً وتغريمهم بمبلغ 13 مليون ريال، ومصادرة الأموال المحولة للخارج والتي تجاوزت 685 مليون ريال، وابعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء عقوباتهم.

وتعمل دائرة التعاون الدولي بالنيابة على إعداد إنابة لاسترداد الأموال بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.

وأكد المصدر أن صدور هذه الأحكام يأتي تتويجاً للتنسيق والتكامل مع الجهات المختصة التي باشرت هذه القضية، مشيراً في هذا الإطار إلى أن النيابة العامة عازمة على المضي قدماً في مكافحة الجرائم المنظمة التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني .

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