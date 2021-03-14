نائب أمير الشرقية يستقبل أمين المنطقة ورئيس المجلس البلدي

الدمام - المناطق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية -حفظه الله-في ديوان الإمارة اليوم (الأحد) معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير ورئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري بعد تدشين سمو أمير المنطقة الشرقية لحملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام في نسختها الثانية، والتي تستمر لمدة اسبوعين، وتأتي ضمن برامج المجلس البلدي بالتعاون مع القطاع الخاص.

وشدد سموه على ضرورة الحرص على مخالفة كافة الأفراد والجهات التي تقوم برمي الأنقاض والمخالفات في الأماكن العامة، مؤكداً أن جودة المشهد البصري في المنطقة مسؤولية يشترك فيها كافة الجهات والمواطنين والمقيمين في المنطقة.

وبين سموه أن مثل هذه الحملات تهدف إلى معالجة أخطاء ارتكبها البعض وأنها تعطي إشارة لضرورة أن يساهم المجتمع بكافة مكوناته في إزالة التشوهات البصرية في المنطقة والمحافظة على النظافة العامة كونها سلوك يحث عليها ديننا الحنيف.

من جهته شكر معالي أمين المنطقة الشرقية سموه الكريم على التوجيهات السديدة فيما أكد رئيس المجلس البلدي أن الحملة ستنطلق من ضاحية الملك فهد لتشمل بعدها كافة الأحياء بحاضرة الدمام.