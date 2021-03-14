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تعاون بين هيئة تطويرالشرقية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

المنطقة الشرقية

تعاون بين هيئة تطويرالشرقية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

http://almnatiq.net/?p=960965
الدمام - المناطق

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية (يحفظهما الله)، وقعت اليوم (الأحد) هيئة تطوير المنطقة الشرقية مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في ديوان الإمارة بالدمام.

‏‎وقع من طرف الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية رئيسها الدكتور بندر بن صالح المسلماني بينما وقع من طرف هيئة تطوير المنطقة الشرقية الرئيس التنفيذي المهندس/ فهد بن صالح المطلق.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية “إن العمل مع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية من خلال هذه المذكرة سيضمن – بعون الله – تضافر الجهود وتفادي ازدواجية الأعمال الأمر الذي سيسهم في رفع كفاءة الانفاق”.

من جهته قال م. محمد العسيري (مدير عام مركز البيانات الإقليمي بهيئة تطوير المنطقة الشرقية): “يشمل نطاق العمل التعاون في مجال البيانات الحضرية وتحليلها وتبادل المعلومات الجيومكانية بهدف تحسين جودة المخرجات، كما شمل نطاق العمل التعاون في المشاريع والاعمال المساحية والجيومكانية، والتي تعد جزءاً أساسياً من أعمال التخطيط الحضري” .

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