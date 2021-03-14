أمانة الشرقية تطلق مبادرة مجتمعية لتسمية الحدائق العامة

الدمام – فتحية عبدالله

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن إطلاق مبادرة مجتمعية لتسمية الحدائق العامة، تهدف إلى تسمية الحدائق والمناطق الترفيهية والمرافق عبر تشجيع مشاركة الجمهور في اختيار الأسماء لتحقيق مصالح المجتمع.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في بيان صحافي: بأن المبادرة المجتمعية التي أطلقتها الأمانة تأتي من حرص الأمانة على التواصل الفعال مع المواطنين والمقيمين لتسمية الحدائق والمناطق الترفيهية والمرافق العامة بغرض سهولة التعريف بهذه الأماكن وتحديد مواقعها وتعزيز الانتماء المجتمعي بالمدينة.

وأشار الى أن الأمانة وضعت معايير لتسمية المتنزهات والحدائق بناء على سياسة ومعايير محددة للتسمية تتناسب مع خصائص المنطقة، والتي يشترط أن تكون الأسماء المقترحة للحدائق لها أهمية تاريخية أو ثقافية أو اجتماعية تتناسب مع المجتمع المحلي في المنطقة الشرقية بشكل خاص والمملكة عامة.

ولفت الى أن الأمانة قامت بعمل استطلاع بمشاركة الجمهور لاقتراح أسماء وفقاً لهذه المعايير، عبر عمل استبيان لاختيار تسميات عدد من الحدائق الجديدة في 10 أحياء بمدينة الدمام، وهي (أحياء الفرسان، طيبة، الشعلة) بغرب الدمام، وأحياء (الواحة، النورس، المنتزه) بشرق الدمام، وأحياء (العزيزية، العنود، الجلوية، المحمدية) بوسط الدمام.

وأضاف بأنه تم نشر الإعلان الذي يوضح ذلك، في الحدائق، ومراكز والمراكز الصحية، ومراكز الأحياء، وبعض الأماكن العامة في الأحياء التي تم اختيارها للتسمية، مما يمكن المواطنين والمقيمين من المشاركة في الاستبيان من خلال مسح الباركود عن طريق الهاتف الذكي، ومن ثم يتم مراجعه واعتماد الأسماء عن طريق الأمانة.

وشد محمد الصفيان على أن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز العلاقة مع شرائح المجتمع من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية، لافتاً إلى أن الأمانة تسعد بمشاركة الجميع في تحديد اسم الحديقة، موضحا بأن المشاركة ستكون من خلال إدخال اسم المشارك، ورقم الجوّال، وكتابة الاسم المقترح، وسبب التسمية عبر موقع الأمانة الإلكتروني.

وأكد على أن جهود الأمانة تتواصل لاستكمال تنفيذ العديد من مشاريع الحدائق والساحات البلدية في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، مبينا أنه روعي في تصميم تلك الحدائق والساحات البلدية أن تحتوي على الخدمات التي يحتاجها المستفيدين من ملاعب كرة قدم للشباب، ومجمعات ألعاب الدمج للأطفال، وإنشاء مجموعات من المظلات والمقاعد، وزراعة الأشجار والزهور والنجيل الطبيعي، وخدمات عامة.