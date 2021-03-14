احدث الأخبار

“صحة الطائف” تعلن توفير لقاح كورونا في خمسة مراكز صحية
أبرز المواد
 مركز الدراسات الاستشرافية بجامعة الأمير محمد بن فهد يصدر بحث “الاستبصار وكوفيد 19: النجاحات والفشل في إدارة الأزمة”
المنطقة الشرقية
 نائب أمير الشرقية يستقبل أمين المنطقة ورئيس المجلس البلدي
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تطلق مبادرة مجتمعية لتسمية الحدائق العامة
المنطقة الشرقية
 تعاون بين هيئة تطويرالشرقية والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يدشن حملة لإزالة الأنقاض بحاضرة الدمام
المنطقة الشرقية
 السجن 28 عاماً ومصادرة 685 مليون ريال لتشكيل عصابي امتهن تهريب الأموال للخارج
أبرز المواد
 قطار الحرمين يُعلن طرح التذاكر غداً وإعادة تشغيل رحلاته من وإلى مكة والمدينة نهاية مارس
أبرز المواد
 البريد السعودي يوثّق أبرز أحداث 2020 بـ 18 طابعاً
أبرز المواد
 أمير نجران يدشن مبادرة “بالتزامنا نسلم”
منطقة نجران
 إغلاق حديقة المطار وصالة الألعاب بمجمع تجاري بأبها احترازيًا
منطقة عسير
 بلدية أحد رفيدة تنفذ 316 جولة رقابية وتغلق 15 نشاط تجاري خلال 72 ساعه الماضية
منوعات
“صحة الطائف” تعلن توفير لقاح كورونا في خمسة مراكز صحية

“صحة الطائف” تعلن توفير لقاح كورونا في خمسة مراكز صحية

أبرز المواد
مركز الدراسات الاستشرافية بجامعة الأمير محمد بن فهد يصدر بحث “الاستبصار وكوفيد 19: النجاحات والفشل في إدارة الأزمة”

مركز الدراسات الاستشرافية بجامعة الأمير محمد بن فهد يصدر بحث “الاستبصار وكوفيد 19: النجاحات والفشل في إدارة الأزمة”

المنطقة الشرقية
نائب أمير الشرقية يستقبل أمين المنطقة ورئيس المجلس البلدي

نائب أمير الشرقية يستقبل أمين المنطقة ورئيس المجلس البلدي

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية تطلق مبادرة مجتمعية لتسمية الحدائق العامة

أمانة الشرقية تطلق مبادرة مجتمعية لتسمية الحدائق العامة

المنطقة الشرقية

“صحة الطائف” تعلن توفير لقاح كورونا في خمسة مراكز صحية

“صحة الطائف” تعلن توفير لقاح كورونا في خمسة مراكز صحية
http://almnatiq.net/?p=960975
المناطق - واس

وفرت الشؤون الصحية بالطائف خدمة تقديم لقاح فيروس كورونا ضمن المرحلة الثالثة للمسجلين عبر تطبيق صحتي، في مراكز مران بأم الدوم، والمحاني، وآل مشعان بعشيرة، والسيل الكبير،إضافة إلى مركز السر، ليصل عدد المراكز العاملة إلى 15 مركزاً.

وأوضحت “صحة الطائف ” أن المرحلة الرابعة سيتم تدشينها قريباً في خمسة مراكز أخرى.

روابط ذات صلة

السجن 28 عاماً ومصادرة 685 مليون ريال لتشكيل عصابي امتهن تهريب الأموال للخارج

السجن 28 عاماً ومصادرة 685 مليون ريال لتشكيل عصابي امتهن تهريب الأموال للخارج
قطار الحرمين يُعلن طرح التذاكر غداً وإعادة تشغيل رحلاته من وإلى مكة والمدينة نهاية مارس

قطار الحرمين يُعلن طرح التذاكر غداً وإعادة تشغيل رحلاته من وإلى مكة والمدينة نهاية مارس
البريد السعودي يوثّق أبرز أحداث 2020 بـ 18 طابعاً

البريد السعودي يوثّق أبرز أحداث 2020 بـ 18 طابعاً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*