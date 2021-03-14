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“البيئة”: حفر 9 آبار لدعم مصادر المياه في المنطقة الشرقية

“البيئة”: حفر 9 آبار لدعم مصادر المياه في المنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=960986
المناطق - واس

أكملت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حفر 9 آبار أنبوبية، لتدعيم مشروع مياه الطفيح بمحافظة الجبيل بطاقة إنتاجية تبلغ 31 ألف متر مكعب يومياً.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الآبار ستسهم في رفع الطاقة الإنتاجية من الحقل إلى 110 آلاف متر مكعب يومياً، بما يكفل تنوع المصادر وضمان إمدادات مياه الشرب للمنطقة الشرقية.

ولفتت الوزارة إلى أن أعماق الآبار تصل إلى 330 متراً، على طبقة أم الرضمة، فيما يبلغ إجمالي الأملاح الذائبة في المياه الخام 2000 جزء في المليون، مشيرة إلى أنها جهّزت إحدى الآبار بأجهزة رصد رقمية، لمتابعة ومراقبة التغير في مستويات المياه في حقل المياه بما يضمن كفاءة التشغيل واستدامته.

وتشرف الوزارة على مشاريع حفر آبار مياه الشرب الأنبوبية واليدوية وتزويدها بخزانات ومضخات في جميع المناطق، لتلبية احتياجات مياه الشرب، إضافة إلى تأمين سقيا البادية في المناطق النائية عبر إقامة آبار وخزانات ومضخات وأشياب وتشغيلها.

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