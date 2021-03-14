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بتوجيه أمير جازان.. انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا لمنسوبي الإمارة

بتوجيه أمير جازان.. انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا لمنسوبي الإمارة
http://almnatiq.net/?p=961016
المناطق - جازان - فضه عطيف:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بتفعيل حملة التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) بمقر إمارة المنطقة وكافة المحافظات والمراكز.

وانطلقت صباح اليوم، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بمقر ديوان إمارة منطقة جازان، والتي تستهدف جميع منسوبي إمارة المنطقة وحصولهم على لقاح كورونا، حرصاً على صحتهم وسلامتهم وحماية لهم من الإصابة بالفيروس.

وتلقى كافة منسوبي الإمارة الجرعة الأولى من اللقاح، تحت إشراف كادر طبي من وزارة الصحة، وفقاً للإجراءات الطبية المرتبطة بلقاح كورونا، وبعد التسجيل في تطبيق “صحتي”، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

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