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اتفاق تعاون بين علوم وآداب جامعة الملك خالد بظهران الجنوب وإدارة تعليم المحافظة

اتفاق تعاون بين علوم وآداب جامعة الملك خالد بظهران الجنوب وإدارة تعليم المحافظة
http://almnatiq.net/?p=961034
المناطق - عسير:

وقعت كلية العلوم والآداب بجامعة الملك خالد بمحافظة ظهران الجنوب، اتفاق تعاون بين الكلية وإدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب.

ومثل كلية العلوم والآداب بظهران الجنوب أثناء توقيع الاتفاق، الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي، فيما مثل إدارة التعليم بالمحافظة، مديرها سعيد هباش أبوحديد.

وأوضح عميد كلية العلوم والآداب بظهران الجنوب الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي أن الطرفين اتفقا على إقامة تعاون بينهما انطلاقًا من مسؤولياتهما المشتركة تجاه مجتمع منطقة عسير، وما يلزم من السعي إلى تحقيق التكامل بين الجهتين للرفع من مستوى البرامج والأنشطة التي تخدم تنمية الإنسان في المنطقة، وانطلاقًا من حرص الطرفين على التعاون الإيجابي في هذا الخصوص.

وبين الوادعي أن الاتفاق أتى لكي تستفيد إدارة التعليم من مرافق الجامعة في تنفيذ التوأمة لمدارس الحد الجنوبي للدراسة وتنظيم احتفالات وعقد دورات وندوات ومحاضرات إضافة إلى البرامج التدريبية والدورات العلمية.

يذكر أن الاتفاق نص أيضًا على تقديم كافة الخدمات للشرائح التي تستهدفها خدمات الطرفين، وضمن ذلك الإسهام في نشر ثقافة العمل التعليمي وإثراء الأبحاث العلمية.

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