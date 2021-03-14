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ثلاث جوائز لتعليم عسير في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي

ثلاث جوائز لتعليم عسير في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي
http://almnatiq.net/?p=961037
المناطق - عسير:

حصدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في الطالب فهد بن خالد الشهري من ثانوية الفيصل بخميس مشيط جائزة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع” في مجال الأحياء الدقيقة، فيما حققت الطالبتان رغد محمد عسيري وندى عبدالرحمن الهاجري من الثانوية الثالثة للبنات بأبها المركز الخامس على مستوى المملكة في معرض إبداع للعلوم والهندسة في مجالي الروبوتات والأجهزة الذكية، والهندسة البيئية.

وهنأ مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، الطلاب الثلاثة نظير تحقيق هذه الجوائز، مثمناً جهود شركاء النجاح من الأُسر، والمدارس، وإدارتي الموهوبين والموهوبات، لافتًا إلى أن هذه الإنجازات تضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في عدد من المجالات على المستويين المحلي والعالمي.

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