احدث الأخبار

وفاة مواطن سعودي على متن رحلة جوية في مصر
أبرز المواد
 إغلاق 93 منشأة وضبط أكثر من 450 مخالفة لتدابير “كورونا” في الشرقية
أبرز المواد
 إغلاق ثلاثة مساجد مؤقتًا في 3 مناطق بعد ثبوت إصابات بـ “كورونا” بين المصلين
أبرز المواد
 “متحدث الصحة” يؤكد عدم تعليق أي لقاح جرى اعتماده في المملكة
أبرز المواد
 “الداخلية”: رصد أكثر من 34 ألف مخالفة لتدابير كورونا خلال أسبوع
أبرز المواد
 الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 9664 نقطة
أبرز المواد
 “الصحة” تسجل 4 وفيات و348 إصابة جديدة بـ “كورونا”
أبرز المواد
 فيديو.. أمير نجران يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا “كوفيد-19”
أبرز المواد
 بتوجيه أمير جازان.. انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا لمنسوبي الإمارة
أبرز المواد
 أمير الرياض يستقبل الشيخ الشثري ومدير شؤون الإسكان بالمنطقة
أبرز المواد
 وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في هذه المناطق
أبرز المواد
 جامعة الباحة: بدء استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا إلكترونياً
أبرز المواد
وفاة مواطن سعودي على متن رحلة جوية في مصر

وفاة مواطن سعودي على متن رحلة جوية في مصر

أبرز المواد
إغلاق 93 منشأة وضبط أكثر من 450 مخالفة لتدابير “كورونا” في الشرقية

إغلاق 93 منشأة وضبط أكثر من 450 مخالفة لتدابير “كورونا” في الشرقية

أبرز المواد
إغلاق ثلاثة مساجد مؤقتًا في 3 مناطق بعد ثبوت إصابات بـ “كورونا” بين المصلين

إغلاق ثلاثة مساجد مؤقتًا في 3 مناطق بعد ثبوت إصابات بـ “كورونا” بين المصلين

أبرز المواد
“متحدث الصحة” يؤكد عدم تعليق أي لقاح جرى اعتماده في المملكة

“متحدث الصحة” يؤكد عدم تعليق أي لقاح جرى اعتماده في المملكة

أبرز المواد

“الداخلية”: رصد أكثر من 34 ألف مخالفة لتدابير كورونا خلال أسبوع

“الداخلية”: رصد أكثر من 34 ألف مخالفة لتدابير كورونا خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=961046
المناطق - واس

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (34763) مخالفة، وذلك خلال الفترة من 22 / 7 / 1442هـ حتى 29 / 7 / 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (13071)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(7233)، ثم المنطقة الشرقية بـ(4948)، ومنطقة القصيم بـ(2261)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1648)، ومنطقة الجوف بـ(1215)، ومنطقة تبوك بـ(966)، ومنطقة الباحة بـ(812)، ومنطقة حائل بـ(808)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(803)، ومنطقة عسير بـ(625) ، ومنطقة جازان بـ(228)، وأخيرًا منطقة نجران بـ(145).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

روابط ذات صلة

وفاة مواطن سعودي على متن رحلة جوية في مصر

وفاة مواطن سعودي على متن رحلة جوية في مصر
إغلاق 93 منشأة وضبط أكثر من 450 مخالفة لتدابير “كورونا” في الشرقية

إغلاق 93 منشأة وضبط أكثر من 450 مخالفة لتدابير “كورونا” في الشرقية
إغلاق ثلاثة مساجد مؤقتًا في 3 مناطق بعد ثبوت إصابات بـ “كورونا” بين المصلين

إغلاق ثلاثة مساجد مؤقتًا في 3 مناطق بعد ثبوت إصابات بـ “كورونا” بين المصلين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*