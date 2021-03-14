آل مرزوق يدشن ملتقى تقنية المعلومات ومبادرة الصيانة التطوعية للحواسب الآلية في عسير

المناطق - عسير:

افتتح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة د. عبد الله آل مرزوق (صباح اليوم الأحد) وبحضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير د. سليمان الحفظي ملتقى تقنية المعلومات ومبادرة الصيانة التطوعية لصيانة أجهزة الحاسب الألى التي انطلقت أعمالها اليوم على مستوى منطقة عسير.

وقال مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير د.سليمان الحفظي: “سعدنا بتدشين سعادة النائب لمبادرتين مهمتين على مستوى المنطقة الأولى تستعرض الجانب التقني وما وصلته له المملكة والمؤسسة من تقدم في مجال تقنية المعلومات والاتصالات حيث أصبحت التقنية عنصرًا أساسيًا في جميع نواحي الحياة اليومية ومن ضمنها التدريب والتعليم، حيث يشمل الملتقى عدد على من الجلسات بحضور عدد من المتحدثين المتخصصين في تقنية المعلومات، كما انطلقت أيضا أعمال المتطوع التقني لصيانة الجوالات والأجهزة الإلكترونية للمحتاجين على مستوى المنطقة حيث انطلقت الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بمنطقة عسير بتقديم خدماتها للمستفيدين مجاناً.

وتأتي هذه المبادرات ضمن مبادرات الإدارة المجتمعية التي تقدمها الإدارة لخدمة المجتمع المحلي.