احدث الأخبار

آل مرزوق يدشن ملتقى تقنية المعلومات ومبادرة الصيانة التطوعية للحواسب الآلية في عسير
أبرز المواد
 صراع الليغا يشتعل.. ومدرب أتلتيكو مدريد يتحدث عن “وحشين”
أبرز المواد
 “بحاملة الطائرات النووية”.. مصر وفرنسا تنفذان تدريبا عسكريا
أبرز المواد
 بلدية أملج تكثف أعمال تطهير وتعقيم ساحات المساجد
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستعرض أوجه التعاون مع سفراء الاتحاد الأوروبي بالمملكة
أبرز المواد
 أمير القصيم يترأس اجتماع اللجنة العليا للتوطين
منوعات
 “نزاهة” توقف 241 متهما في قضايا رشوة وتزوير في خمس وزارات
أبرز المواد
 “الشؤون البلدية” تغلق 158 منشأة مخالفة لتدابير كورونا
أبرز المواد
 بطولة كأس الملك تشهد مواجهات ساخنة غدًا
أبرز المواد
 جامعة حائل تنظم عدداً من الدورات التأهيلية للشهادات المهنية ‏
أبرز المواد
 86% من المجتمع يشعرون بالاطمئنان لإجراءات كورونا
أبرز المواد
 ثلاث جوائز لتعليم عسير في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي
أبرز المواد
آل مرزوق يدشن ملتقى تقنية المعلومات ومبادرة الصيانة التطوعية للحواسب الآلية في عسير

آل مرزوق يدشن ملتقى تقنية المعلومات ومبادرة الصيانة التطوعية للحواسب الآلية في عسير

أبرز المواد
صراع الليغا يشتعل.. ومدرب أتلتيكو مدريد يتحدث عن “وحشين”

صراع الليغا يشتعل.. ومدرب أتلتيكو مدريد يتحدث عن “وحشين”

أبرز المواد
“بحاملة الطائرات النووية”.. مصر وفرنسا تنفذان تدريبا عسكريا

“بحاملة الطائرات النووية”.. مصر وفرنسا تنفذان تدريبا عسكريا

أبرز المواد
بلدية أملج تكثف أعمال تطهير وتعقيم ساحات المساجد

بلدية أملج تكثف أعمال تطهير وتعقيم ساحات المساجد

أبرز المواد

آل مرزوق يدشن ملتقى تقنية المعلومات ومبادرة الصيانة التطوعية للحواسب الآلية في عسير

آل مرزوق يدشن ملتقى تقنية المعلومات ومبادرة الصيانة التطوعية للحواسب الآلية في عسير
http://almnatiq.net/?p=961048
المناطق - عسير:

افتتح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة د. عبد الله آل مرزوق (صباح اليوم الأحد) وبحضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير د. سليمان الحفظي ملتقى تقنية المعلومات ومبادرة الصيانة التطوعية لصيانة أجهزة الحاسب الألى التي انطلقت أعمالها اليوم على مستوى منطقة عسير.   

وقال مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير د.سليمان الحفظي: “سعدنا بتدشين سعادة النائب لمبادرتين مهمتين على مستوى المنطقة الأولى تستعرض الجانب التقني وما وصلته له المملكة والمؤسسة من تقدم في مجال تقنية المعلومات والاتصالات حيث أصبحت التقنية عنصرًا أساسيًا في جميع نواحي الحياة اليومية ومن ضمنها التدريب والتعليم، حيث يشمل الملتقى عدد على من الجلسات بحضور عدد من المتحدثين المتخصصين في تقنية المعلومات،  كما انطلقت أيضا أعمال المتطوع التقني لصيانة الجوالات والأجهزة الإلكترونية للمحتاجين على مستوى المنطقة حيث انطلقت الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بمنطقة عسير بتقديم خدماتها للمستفيدين مجاناً.  

وتأتي هذه المبادرات ضمن مبادرات الإدارة المجتمعية التي تقدمها الإدارة لخدمة المجتمع المحلي.  

روابط ذات صلة

صراع الليغا يشتعل.. ومدرب أتلتيكو مدريد يتحدث عن “وحشين”

صراع الليغا يشتعل.. ومدرب أتلتيكو مدريد يتحدث عن “وحشين”
“بحاملة الطائرات النووية”.. مصر وفرنسا تنفذان تدريبا عسكريا

“بحاملة الطائرات النووية”.. مصر وفرنسا تنفذان تدريبا عسكريا
بلدية أملج تكثف أعمال تطهير وتعقيم ساحات المساجد

بلدية أملج تكثف أعمال تطهير وتعقيم ساحات المساجد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*