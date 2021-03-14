“متحدث الصحة” يؤكد عدم تعليق أي لقاح جرى اعتماده في المملكة

المناطق - الرياض

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أنه لم يتم تعليق أي لقاح مضاد لفيروس كورونا تم اعتماده في المملكة، وأن ما يشاع عن تعليق لقاح أسترازينيكا غير صحيح.

وأبرز في المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا اليوم (الأحد) أن تعليق دول أوروبية للقاح أسترازينيكا خطوة احترازية للتأكد منه، وبعضها عاد لاستخدامه.

ولفت إلى أن كبار السن هم الأكثر أهمية في الحصول على اللقاح، موجهًا رسالة لهم قال فيها: “كنتم تخافون علينا ونحن أطفال، واليوم نحن كبار ونخاف عليكم من كورونا. احصلوا على اللقاح لحمايتكم”.

وأفاد بأن الحساسية المفرطة ليست من موانع أخذ لقاح كورونا، منوهاً بأن الجرعات المعطاة في المملكة بلغت 2.1 مليون.