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إغلاق ثلاثة مساجد مؤقتًا في 3 مناطق بعد ثبوت إصابات بـ “كورونا” بين المصلين

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إغلاق ثلاثة مساجد مؤقتًا في 3 مناطق بعد ثبوت إصابات بـ “كورونا” بين المصلين

إغلاق ثلاثة مساجد مؤقتًا في 3 مناطق بعد ثبوت إصابات بـ “كورونا” بين المصلين
http://almnatiq.net/?p=961055

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، ثلاثة مساجد مؤقتًا في 3 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أغلق خلال 35 يومًا 275 مسجدًا، فُتح 270 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت أن المساجد المغلقة هي مسجد في كلا من منطقة الرياض، والقصيم، والشرقية.

وأشارت إلى إعادة فتح 6 مساجد، ثلاثة منها في منطقة الرياض، وثلاثة في منطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة مرتادي بيوت الله وصحتهم.

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