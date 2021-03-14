إغلاق 93 منشأة وضبط أكثر من 450 مخالفة لتدابير “كورونا” في الشرقية

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، عن نتائج الجولات الرقابية التي نفذتها خلال الأسبوع الماضي، بدءاً من 6 مارس وحتى 13 مارس /2021 في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وذلك بهدف التأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حيث نفذت 10200 جولة رقابية، و160 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 93 مُنشأة تجارية مخالفة، وتحرير 482 مخالفة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق ” توكلنا “؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، إن الحملات الرقابية والتوعوية التي نفذتها الأمانة والبلديات، وتفاعل والتزام المنشآت المستهدفة بالتعليمات والتوجيهات الصادرة بشأن التصدي لجائحة كورونا ومنع انتشارها، أسفر عنها انخفاض ملحوظ في عدد المخالفات المرصودة، وذلك من خلال مؤشرات الرصد اليومي للجولات الرقابية والتي بينت ذلك، مقارنة بمؤشرات الفترة الماضية والتي كانت فيها منحنيات الإغلاقات والمخالفات مرتفعة.

وأشار إلى أن ذلك يعكس مستوى وعي وتفاعل وتجاوب المنشآت التجارية والغذائية والأسواق ومنافذ البيع بتطبيق الاحترازات الوقائية والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان والجهات المعنية، لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد، مبينا أن تكثيف الجولات الرقابية والحملات التوعوية التي نفذتها الأمانة بشكل مستمر انعكس إيجابا على مستوى الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية.

ودعا الصفيان المنشآت التجارية الالتزام وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حفاظا على صحة المجتمع ومنع انتشار فيروس كورونا، مقدما شكر الأمانة لكافة الجهات التي تفاعلت في تطبيق هذه الاجراءات والحملات التوعوية التي تطلقها الأمانة والجهات المعنية.

ولفت إلى أن الأمانة وعبر مركز البلاغات (940) تلقت خلال الأسبوع الماضي وتحديدا خلال الفترة من 07/03/2021م، حتى 13/03/2021م، (2262) بلاغًا، بشأن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، داعيا الجميع بالتعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل من خلال مركز (940)؛ لمعالجتها.