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وفاة مواطن سعودي على متن رحلة جوية في مصر

وفاة مواطن سعودي على متن رحلة جوية في مصر
http://almnatiq.net/?p=961067

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي إن مواطن سعودي توفي على متن طائرة تابعة لشركة مصر للطيران أثناء رحلتها من محافظة أسوان جنوب مصر إلى مطار القاهرة الدولي.

وأوضحت المصادر، وفقا لصحيفة “الأهرام”، أن برج المراقبة بالمطار تلقى إخطارا من قائد الرحلة الجوية رقم 85 القادمة من أسوان، بإصابة راكب سعودي يبلغ من العمر (70 عاما)، بأزمة قلبية أثناء الرحلة وبضرورة تواجد طبيب الحجر الصحي وسيارة إسعاف.

ولفتت إلى أنه فور هبوط الطائرة، تم الكشف عليه، فتبين وفاته متأثرا بإصابته بالأزمة، وتم نقل الجثمان بسيارة إسعاف إلى المستشفى لإعداده للدفن.

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