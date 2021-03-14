وفاة مواطن سعودي على متن رحلة جوية في مصر

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي إن مواطن سعودي توفي على متن طائرة تابعة لشركة مصر للطيران أثناء رحلتها من محافظة أسوان جنوب مصر إلى مطار القاهرة الدولي.

وأوضحت المصادر، وفقا لصحيفة “الأهرام”، أن برج المراقبة بالمطار تلقى إخطارا من قائد الرحلة الجوية رقم 85 القادمة من أسوان، بإصابة راكب سعودي يبلغ من العمر (70 عاما)، بأزمة قلبية أثناء الرحلة وبضرورة تواجد طبيب الحجر الصحي وسيارة إسعاف.

ولفتت إلى أنه فور هبوط الطائرة، تم الكشف عليه، فتبين وفاته متأثرا بإصابته بالأزمة، وتم نقل الجثمان بسيارة إسعاف إلى المستشفى لإعداده للدفن.